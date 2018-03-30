Хроника 29 марта: Савченко в СИЗО, ликвидация налоговых инспекций, зеркальные меры РФ

Людмила Калита, РИА Новости Украина

В четверг, 29 марта, апелляционный суд Киева решил оставить Надежду Савченко под стражей, Кабмин одобрил ликвидацию налоговых инспекций, а президент Порошенко подписал закон, упрощающий добычу нефти и газа. Подробнее — в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

Надежду не отпустили

Апелляционный суд Киева в четверг решил оставить Надежду Савченко под стражей. Мотивационная часть решения суда будет обнародована позже. Ранее суд арестовал Савченко на два месяца без права внесения залога. 23 марта, суд избрал меру пресечения Савченко в виде содержания под стражей на два месяца, до 20 мая, без альтернативы внесения залога. Защита нардепа обжаловала решение об аресте, сама подозреваемая объявила голодовку.

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Кабмин одобрил ликвидацию налоговых инспекций

В Украине районные налоговые инспекции потеряют статус юридических лиц и присоединятся к главным управлениям Государственной фискальной службы в регионах. Ликвидация районных органов является первым этапом структурной реорганизации фискальной службы. В Минфине отмечают, что это позволит областям эффективнее выполнять основные функции ГФС, такие как аудит и работа с долгом, а районам – сосредоточиться на обслуживании плательщиков.

Порошенко подписал закон, упрощающий добычу нефти и газа

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон, упрощающий процедуру получения разрешений для начала бурения нефтегазовых скважин, а также выделение земельных участков для работ по добыче нефти и газа, сообщается на сайте Верховной Рады. "Нафтогаз" ожидает прирост добычи газа после подписания закона.

"Нацдружины" прорвались на сессию Николаевского облсовета

В четверг, 29 марта, акция протеста состоялись у Николаевского областного совета, который проводил запланированную сессию. Собравшиеся на центральной площади города представители "Национальных дружин", "Национального корпуса" и полк "Азов" потребовали отставки главы Николаевской ОГА Алексея Савченко. Около 50 участников акции зашли в здание облсовета и в результате стычки с силовиками прорвались на сессию.

Инцидент на румынской АЭС

Авария на атомной электростанции произошла в румынском городе Чернаводэ. При этом в компании-операторе этой АЭС S. N. Nuclearelectrica SA (SNN) заявили, что остановка второго энергоблока станции вызвана проблемами в его электрической части и не влияет на ядерную безопасность. Инцидент, произошедший на АЭС "Чернаводэ", стал вторым за последние несколько дней, сообщают румынские СМИ.

Найден очаг возгорания в ТЦ в Кемерово

Возгорание в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня" началось в скрытой полости между третьим и четвертым этажами в районе батутного центра. Таковы предварительные результаты пожарно-технической экспертизы, сообща СМИ со ссылкой на источники в МЧС. По словам источников, в месте, где был зафиксирован очаг возгорания, в межэтажном пространстве проходил силовой кабель.

Из РФ высылают 60 американских дипломатов

Россия высылает 60 американских дипломатов, они должны покинуть территорию России до 5 апреля, сообщило российское министерство иностранных дел в четверг. Ранее власти США в знак солидарности с Великобританией по "делу Скрипаля" объявили, что высылают 48 российских дипломатов и 12 сотрудников миссии России при ООН, а также закрывают российское генконсульство в Сиэтле. По состоянию на 29 марта уже 30 стран мира и НАТО заявили о выдворении российских дипломатов. В общем, в Россию вернется 153 человека.

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Египет накрыла песчаная буря

Песчаная буря в Египте в среду и четверг привела к закрытию портов Хургады и Нувейбы на Красном море, а также двух портов в Александрии на Средиземном море. Ненастье привело к закрытию автомобильного движения по трассам в провинции Южный Синай, где расположен курортный город Шарм-эш-Шейх, а также на юге страны в Асуане, пишет издание "Аль-Ахрам". В Каире в среду вечером сильный ветер с песком также привел к затруднениям в автомобильном движении.

Именно 29 марта 1848 года Ниагарский водопад остановился более чем на 30 часов, потому что на реке Ниагара образовались ледяные пробки. В этот же день в 1974 году американский космический аппарат Mariner 10 сделал фотографии планеты Меркурий, а в Китае, в окрестностях города Сиань, местные жители случайно обнаружили "Терракотовую армию", захороненную более 2 тыс. лет назад.