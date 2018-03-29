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    Найден очаг возгорания в ТЦ в Кемерово

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    ЧП в российском Кемерово: десятки погибших (102)

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    Как отмечается, в месте, где был зафиксирован очаг возгорания, в межэтажном пространстве проходил силовой кабель. Распространение огня пошло по траектории вверх с последующим распространением на большой площади.
    Сгоревший кинозал в ТЦ Зимняя вишня
    Соцсети

    КИЕВ, 29 мар — РИА Новости Украина. Возгорание в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня" началось в скрытой полости между третьим и четвертым этажами в районе батутного центра. Таковы предварительные результаты пожарно-технической экспертизы, сообщает "РБК" со ссылкой на источники в МЧС.

    По словам источников издания, в месте, где был зафиксирован очаг возгорания, в межэтажном пространстве проходил силовой кабель. Распространение огня пошло по траектории вверх с последующим распространением на большой площади.

    Акции в память о погибших при пожаре в ТЦ Зимняя вишня в Кемерово
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    "Интенсивному горению способствовали внутренние вихревые потоки, огонь также распространялся по внутрисистемным полостям", — сказал собеседник СМИ.

    "Эксперты исследуют остатки поролоновых шариков из детского бассейна, элементы утеплителя, фрагменты внутренней отделки", — сообщил источник в региональном управлении МЧС.

    По его словам, есть основания полагать, что эти материалы не соответствуют утвержденным государственным стандартам.

    Напомним, пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами.

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    В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе много детей.

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