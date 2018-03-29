В Кемерово увеличилось число пострадавших при пожаре

КИЕВ, 29 мар — РИА Новости Украина. Семьдесят девять человек пострадали при пожаре в торговом центре в Кемерово, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах.
"Число пострадавших увеличилось до 79 человек", — сообщил собеседник агентства.
"На сегодняшний день госпитализированы 12 человек. Амбулаторное лечение назначено 67 пострадавшим", — добавил он.
Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами.
В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе много детей.
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