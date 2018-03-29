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    В Кемерово увеличилось число пострадавших при пожаре

    Тема:

    ЧП в российском Кемерово: десятки погибших (96)

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    Источники в экстренных службах сообщают, что госпитализированы 12 человек, пострадавших при масштабном пожаре в торговом центре "Зимняя вишшня". Еще 67 человек проходят амбулаторное лечение.
    Последствия пожара в ТЦ «Зимняя вишня»
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 29 мар — РИА Новости Украина. Семьдесят девять человек пострадали при пожаре в торговом центре в Кемерово, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах.

    Сгоревший кинозал в ТЦ Зимняя вишня
    t.me/akitilop
    Эхо Кемерово в Украине. Шокирующие открытия акции #ПроверьТорговыйЦентр

    "Число пострадавших увеличилось до 79 человек", — сообщил собеседник агентства.

    "На сегодняшний день госпитализированы 12 человек. Амбулаторное лечение назначено 67 пострадавшим", — добавил он.

    Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами.

    В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе много детей.

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