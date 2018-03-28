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    МЧС РФ: найдены останки всех погибших при пожаре в ТЦ Кемерово

    (обновлено: )16903
    Как сообщил в среду журналистам замглавы МЧС России Владлен Аксенов, пропавших без вести нет: "Всего погибло при этой чрезвычайно ситуации 64 человека".
    Пожар в торговом центре Зимняя вишня в Кемерово
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 28 мар – РИА Новости Украина

    Акции в память о погибших при пожаре в ТЦ Зимняя вишня
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Пожар в Кемерово. Только больные могут радоваться смерти детей - Раимов
    Останки всех 64 погибших при пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово уже были найдены.

    Как сообщил в среду журналистам замглавы МЧС России Владлен Аксенов, пропавших без вести нет.

    "Всего погибло при этой чрезвычайно ситуации 64 человека. Других данных у нас нет. Всех людей мы знаем. Без вести пропавших нет", — сказал он.

    Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье, 25 марта. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе много детей.

    По числу жертв кемеровский пожар — один из четырех крупнейших за 100 лет наряду с пожарами в самарском УВД (1999, 57 жертв), в доме престарелых в станице Камышеватская в Краснодарском крае (2007, 63 жертвы) и в клубе "Хромая лошадь" в Перми (2009, 153 жертвы). Президент России Владимир Путин подписал указ об объявлении 28 марта днем траура в РФ.
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