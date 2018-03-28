МЧС РФ: найдены останки всех погибших при пожаре в ТЦ Кемерово

КИЕВ, 28 мар – РИА Новости Украина.
Останки всех 64 погибших при пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово уже были найдены.
Как сообщил в среду журналистам замглавы МЧС России Владлен Аксенов, пропавших без вести нет.
"Всего погибло при этой чрезвычайно ситуации 64 человека. Других данных у нас нет. Всех людей мы знаем. Без вести пропавших нет", — сказал он.
Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье, 25 марта. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе много детей.
По числу жертв кемеровский пожар — один из четырех крупнейших за 100 лет наряду с пожарами в самарском УВД (1999, 57 жертв), в доме престарелых в станице Камышеватская в Краснодарском крае (2007, 63 жертвы) и в клубе "Хромая лошадь" в Перми (2009, 153 жертвы). Президент России Владимир Путин подписал указ об объявлении 28 марта днем траура в РФ.