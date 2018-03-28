Трагедия в РФ. Опознаны тела 27 погибших при пожаре в ТЦ

КИЕВ, 28 мар – РИА Новости Украина.

После пожара в ТЦ в Кемерово были опознаны тела 27 человек. Об этом сообщил начальник главного управления МЧС России по Кемеровской области Александр Мамонтов.

"На сегодняшний день опознано 27 тел погибших. На сегодня захоронение спланировано 14 человек", — сказал Мамонтов на совещании в оперштабе.

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье, 25 марта. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе много детей.