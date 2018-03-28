СК РФ обвинил украинского пранкера в слухах о 300 погибших в Кемерово

КИЕВ, 28 мар — РИА Новости Украина. Следственный комитет России обвинил украинского пранкера Никиту Кувикова (Евгений Вольнов) в распространении ложной информации о "сотнях погибших" при пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"Речь идет о телефонных звонках в медицинские учреждения и государственные органы лица, известного в сети Интернет как пранкер Евгений Вольнов. Он распространял заведомо ложную информацию, вводил в заблуждение родственников погибших и пострадавших", — говорится в сообщении.

Как отметили в СК, пранкер делал это, чтобы дестабилизировать ситуацию в регионе.

Сам Евгений Вольнов в комментарии российскому изданию РБК заявил, что он "единственный, кто говорит правду и не боится этого". По его словам, количество в 300 жертв он взял, учитывая анализ количества мест в кинозалах.

"Ни одна официальная российская структура не заслуживает доверия. МЧСники могли достать детей, но они позволили им задохнуться. Хочется напомнить россиянам, что благодаря их бездействию умирают дети во всем мире: в Сирии, в Украине и не только. Это хороший повод задуматься, во что россияне превратили свое государство", — рассказал Вольнов.

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье, 25 марта. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе много детей.