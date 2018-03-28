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    СК РФ обвинил украинского пранкера в слухах о 300 погибших в Кемерово

    Тема:

    ЧП в российском Кемерово: десятки погибших (80)

    (обновлено: )37811
    Сам пранкер в комментарии российскому изданию РБК заявил, что он "единственный, кто говорит правду и не боится этого". По его словам, количество в 300 жертв он взял, учитывая анализ количества мест в кинозалах.
    Сгоревший кинозал в ТЦ Зимняя вишня
    t.me/akitilop

    КИЕВ, 28 мар — РИА Новости Украина. Следственный комитет России обвинил украинского пранкера Никиту Кувикова (Евгений Вольнов) в распространении ложной информации о "сотнях погибших" при пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово. Об этом сообщается на сайте ведомства.

    Прощание с погибшими при пожаре в торговом центре в Кемерово
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Траур в РФ. В Кемерово проходит прощание с погибшими при пожаре

    "Речь идет о телефонных звонках в медицинские учреждения и государственные органы лица, известного в сети Интернет как пранкер Евгений Вольнов. Он распространял заведомо ложную информацию, вводил в заблуждение родственников погибших и пострадавших", — говорится в сообщении.

    Как отметили в СК, пранкер делал это, чтобы дестабилизировать ситуацию в регионе. 

    Сам Евгений Вольнов в комментарии российскому изданию РБК заявил, что он "единственный, кто говорит правду и не боится этого". По его словам, количество в 300 жертв он взял, учитывая анализ количества мест в кинозалах.

    Появилось видео последствий пожара внутри сгоревшего ТЦ в Кемерово
    СК РФ в YouTube
    Появилось видео последствий пожара внутри ТЦ в Кемерово

    "Ни одна официальная российская структура не заслуживает доверия. МЧСники могли достать детей, но они позволили им задохнуться. Хочется напомнить россиянам, что благодаря их бездействию умирают дети во всем мире: в Сирии, в Украине и не только. Это хороший повод задуматься, во что россияне превратили свое государство", — рассказал Вольнов. 

    Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье, 25 марта. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе много детей.

    По числу жертв кемеровский пожар — один из четырех крупнейших за 100 лет наряду с пожарами в самарском УВД (1999, 57 жертв), в доме престарелых в станице Камышеватская в Краснодарском крае (2007, 63 жертвы) и в клубе "Хромая лошадь" в Перми (2009, 153 жертвы). Президент России Владимир Путин подписал указ об объявлении 28 марта днем траура в РФ.
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