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    Эхо Кемерово в Украине. Шокирующие открытия акции #ПроверьТорговыйЦентр

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    ЧП в российском Кемерово: десятки погибших (92)

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    После трагедии в российском Кемерово рядовые украинцы, вооружившись мобильными телефонами, обследуют торгово-развлекательные центры по всей стране на соблюдение правил пожарной безопасности.
    Сгоревший кинозал в ТЦ Зимняя вишня
    t.me/akitilop

    Оксана Максимова, РИА Новости Украина

    Страшная трагедия в торговом центре российского Кемерово вызвала широкий резонанс не только в РФ, но и в Украине. Так, масштабный пожар, унесший жизни детей в "Зимней вишне", вызвал резонный вопрос — а соблюдаются ли нормы пожарной безопасности в несметном количестве ТРЦ по Украине? И как эти торгово-развлекательные центры подготовлены к экстренным ситуациям?

    Акции в память о погибших при пожаре в ТЦ Зимняя вишня в Кемерово
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Феерический подонок и "сотни жертв в Кемерово"

    Одновременно с этим по стране анонсированы масштабные проверки ТРЦ сотрудниками Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и Министерства внутренних дел. Такое поручение сделал глава Кабмина Владимир Гройсман, добавив, что через месяц по проверкам уже будет отчет. По его словам, Украина нуждается в жесткой системе контроля, чтобы не допустить трагедий в местах массового скопления людей. Проверить ТРЦ на соответствие нормам пожарной безопасности после трагедии в российском Кемерово потребовал также мэр Киева Виталий Кличко.

    В то время как о проверках заговорили топ-чиновники, рядовые граждане и журналисты, вооружившись телефонами, сами отправились обследовать торговые центры. Во вторник в соцсетях также объявили флешмоб #ПроверьТорговыйЦентр. Опубликованные фотоотчеты таких проверок шокируют.

    Подробнее — в обзоре РИА Новости Украина.

    Опасные ТРЦ

    В сети появились фото из ТЦ "Магеллан", который находится в Киеве на проспекте Глушкова, 13б. На снимках, опубликованных киевлянкой Анной Аксеновой в Facebook, показаны запертые на навесные замки пожарные выходы, а если они открыты, то захламлены так, что там невозможно пройти.

    Фото со страницы Ярославы Наконечной в Facebook
    Пожарные выходы в торговом центре "Магеллан"

    Кроме кафе и магазинов в ТРЦ прямо в проходах между ними установлено множество стоек с различными товарами и услугами. Все они сделаны из легковоспламеняющихся материалов, что в свою очередь препятствует передвижению посетителей в случае пожара, да еще и в условиях плохой видимости из-за дыма.

    Фото со страницы Ярославы Наконечной в Facebook
    Заставленные проходы в ТЦ "Магеллан"

    Позднее страница Аксеновой была заблокирована для просмотра, но пользователи соцсети начали уже распространять опубликованные материалы.

    Фото со страницы Ярославы Наконечной в Facebook
    Пожарные выходы в торговом центре "Магеллан"

    В известном ТРЦ "Осean Plaza", как пишет "Украинская правда", утверждают: посетителей полностью могут вывести за 12 минут. При этом журналисты обнаружили перегородки, которые наглухо закрыты на электронные замки. В отделе пожарной безопасности ТРЦ в ответ на это уточнили, что в случае чрезвычайной ситуации все эти двери можно открыть вручную. У каждой есть опечатанная коробка зеленого цвета с аварийной кнопкой. Если сработает пожарная сигнализация, то все двери разблокируются автоматически, также диспетчер может сделать это "принудительно".

    При этом в соцсетях приводят потрясающую реакцию персонала ТРЦ после срабатывания пожарной сигнализации.

    Комментарии пользователей Facebook о пожарной сигнализации в ТРЦ Ocean Plaza
    Комментарии пользователей Facebook о пожарной безопасности в ТРЦ Ocean Plaza

    Похожая ситуация в Gulliver — все дополнительные эвакуационные выходы также закрыты на электронные ключи и открываются автоматически в случае тревоги. При этом технический директор Александр Дрик уверяет, что людей из комплекса удается эвакуировать за 10-15 минут. В сети Gulliver оценивают не так оптимистично.

    Комментарии пользователей Facebook о пожарной безопасности в ТРЦ "Гуливер"

    Не лучшие отзывы и о ТРЦ "Украина" на площади Победы.

    Комментарии пользователей Facebook о пожарной безопасности в ТЦ "Украина"

    В "Квадрате" на Лукьяновке, как пишут журналисты "Сегодня", во время реального пожара и паники шансов спастись будет немного.

    "Указателей, куда двигаться в экстренной ситуации, нет. Магазины расположены так, чтобы пройти сквозь все, пока пробираешься к лестнице. Заблудиться очень легко. Пожарный выход и написано — ключ у службы охраны. То есть в случае какого-то пожара придется звонить охраннику", — пишет издание.

    Закрытые пожарные выходы также обнаружили в Новой Каховке.

    Фото пользователя Facebook Дмитрия Донченко
    Ситуация с пожарной безопасностью в торговом центре в Новой Каховке (Херсонская область)

    В одесском "Эпицентре" аварийный выход завален коробками.

    Комментарии пользователей Facebook о пожарной безопасности в одесском "Эпицентре"

    Как писало РИА Новости Украина, очень многие "коробки" ТРЦ в Украине возводятся стремительными темпами, с нарушениями строительных норм и с использованием самых дешевых строительных материалов, часто ненадлежащего качества. Украинские строители также любят использовать пластик, поскольку он дешевле и легче, поэтому объекты возводятся максимально быстро, как того просят заказчики. В результате подобный ТРЦ не только воспламеняется, как свеча, но и выделяет ядовитые вещества, отравляя десятки посетителей за считанные минуты.

    Смотрите также: Трагедия в Кемерово: скорбит вся Россия

    По данным материалов открытых источников интернет

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