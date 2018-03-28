Эхо Кемерово в Украине. Шокирующие открытия акции #ПроверьТорговыйЦентр

Оксана Максимова, РИА Новости Украина

Страшная трагедия в торговом центре российского Кемерово вызвала широкий резонанс не только в РФ, но и в Украине. Так, масштабный пожар, унесший жизни детей в "Зимней вишне", вызвал резонный вопрос — а соблюдаются ли нормы пожарной безопасности в несметном количестве ТРЦ по Украине? И как эти торгово-развлекательные центры подготовлены к экстренным ситуациям?

Одновременно с этим по стране анонсированы масштабные проверки ТРЦ сотрудниками Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и Министерства внутренних дел. Такое поручение сделал глава Кабмина Владимир Гройсман, добавив, что через месяц по проверкам уже будет отчет. По его словам, Украина нуждается в жесткой системе контроля, чтобы не допустить трагедий в местах массового скопления людей. Проверить ТРЦ на соответствие нормам пожарной безопасности после трагедии в российском Кемерово потребовал также мэр Киева Виталий Кличко.

В то время как о проверках заговорили топ-чиновники, рядовые граждане и журналисты, вооружившись телефонами, сами отправились обследовать торговые центры. Во вторник в соцсетях также объявили флешмоб #ПроверьТорговыйЦентр. Опубликованные фотоотчеты таких проверок шокируют.

Подробнее — в обзоре РИА Новости Украина.

Опасные ТРЦ

В сети появились фото из ТЦ "Магеллан", который находится в Киеве на проспекте Глушкова, 13б. На снимках, опубликованных киевлянкой Анной Аксеновой в Facebook, показаны запертые на навесные замки пожарные выходы, а если они открыты, то захламлены так, что там невозможно пройти.

Фото со страницы Ярославы Наконечной в Facebook Пожарные выходы в торговом центре "Магеллан"

Кроме кафе и магазинов в ТРЦ прямо в проходах между ними установлено множество стоек с различными товарами и услугами. Все они сделаны из легковоспламеняющихся материалов, что в свою очередь препятствует передвижению посетителей в случае пожара, да еще и в условиях плохой видимости из-за дыма.

Фото со страницы Ярославы Наконечной в Facebook Заставленные проходы в ТЦ "Магеллан"

Позднее страница Аксеновой была заблокирована для просмотра, но пользователи соцсети начали уже распространять опубликованные материалы.

Фото со страницы Ярославы Наконечной в Facebook Пожарные выходы в торговом центре "Магеллан"

В известном ТРЦ "Осean Plaza", как пишет "Украинская правда", утверждают: посетителей полностью могут вывести за 12 минут. При этом журналисты обнаружили перегородки, которые наглухо закрыты на электронные замки. В отделе пожарной безопасности ТРЦ в ответ на это уточнили, что в случае чрезвычайной ситуации все эти двери можно открыть вручную. У каждой есть опечатанная коробка зеленого цвета с аварийной кнопкой. Если сработает пожарная сигнализация, то все двери разблокируются автоматически, также диспетчер может сделать это "принудительно".

При этом в соцсетях приводят потрясающую реакцию персонала ТРЦ после срабатывания пожарной сигнализации.

Комментарии пользователей Facebook о пожарной сигнализации в ТРЦ Ocean Plaza

Комментарии пользователей Facebook о пожарной безопасности в ТРЦ Ocean Plaza

Похожая ситуация в Gulliver — все дополнительные эвакуационные выходы также закрыты на электронные ключи и открываются автоматически в случае тревоги. При этом технический директор Александр Дрик уверяет, что людей из комплекса удается эвакуировать за 10-15 минут. В сети Gulliver оценивают не так оптимистично.

Комментарии пользователей Facebook о пожарной безопасности в ТРЦ "Гуливер"

Не лучшие отзывы и о ТРЦ "Украина" на площади Победы.

Комментарии пользователей Facebook о пожарной безопасности в ТЦ "Украина"

В "Квадрате" на Лукьяновке, как пишут журналисты "Сегодня", во время реального пожара и паники шансов спастись будет немного.

"Указателей, куда двигаться в экстренной ситуации, нет. Магазины расположены так, чтобы пройти сквозь все, пока пробираешься к лестнице. Заблудиться очень легко. Пожарный выход и написано — ключ у службы охраны. То есть в случае какого-то пожара придется звонить охраннику", — пишет издание.

Закрытые пожарные выходы также обнаружили в Новой Каховке.

Фото пользователя Facebook Дмитрия Донченко Ситуация с пожарной безопасностью в торговом центре в Новой Каховке (Херсонская область)

В одесском "Эпицентре" аварийный выход завален коробками.

Комментарии пользователей Facebook о пожарной безопасности в одесском "Эпицентре"

Как писало РИА Новости Украина, очень многие "коробки" ТРЦ в Украине возводятся стремительными темпами, с нарушениями строительных норм и с использованием самых дешевых строительных материалов, часто ненадлежащего качества. Украинские строители также любят использовать пластик, поскольку он дешевле и легче, поэтому объекты возводятся максимально быстро, как того просят заказчики. В результате подобный ТРЦ не только воспламеняется, как свеча, но и выделяет ядовитые вещества, отравляя десятки посетителей за считанные минуты.

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По данным материалов открытых источников интернет