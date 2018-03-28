Пранкер из Украины сообщал моргам о 700 погибших в Кемерово - власти

КИЕВ, 28 мар — РИА Новости Украина. Телефонный хулиган из Украины обзванивал морги после пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово и рассказывал о 600-700 погибших, заявил глава Кемеровской области Аман Тулеев.

Во вторник СК РФ сообщил о возбуждении уголовного дела по статье 282 УК РФ (Возбуждение ненависти или вражды) в отношении гражданина Украины Никиты Кувикова, известного в сети как пранкер Евгений Вольнов. По данным следствия, пранкер "публично распространял недостоверные сведения о количестве жертв пожара в Кемерово, вводя в заблуждение родственников погибших и пострадавших, таким образом пытаясь дестабилизировать ситуацию". Следствие планирует добиваться заочного ареста пранкера и объявления его в розыск.

"Про трагедию вы все знаете. И вокруг нее определенные силы целенаправленно пытаются стравить людей, пытаются на чужом горе нажиться, раскачивают ситуацию. Посмотрите, Украина — телефонный хулиган во всю мощь обзванивает морги, говорит, что примите (погибших), и что число погибших (по словам пранкера) насчитывает 600-700 человек. Хотя ведь работают официальные органы, МЧС, и вам доложили (официальную информацию о погибших и пострадавших). Переживает вместе с нами весь мир. Такого никогда не было", — заявил Тулеев в видеообращении, опубликованном пресс-службой региона.

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе много детей. Сгоревшее здание подлежит сносу. В Кузбассе объявлен трехдневный траур. Президент России Владимир Путин подписал указ об объявлении 28 марта днем траура в РФ.

По числу жертв кемеровский пожар — один из четырех крупнейших за 100 лет наряду с пожарами в самарском УВД (1999, 57 жертв), в доме престарелых в станице Камышеватская в Краснодарском крае (2007, 63 жертвы) и в клубе "Хромая лошадь" в Перми (2009, 153 жертвы).