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    Порошенко выразил соболезнования в связи с гибелью людей в Кемерово

    Тема:

    ЧП в российском Кемерово: десятки погибших (83)

    (обновлено: )39205
    Президент Украины Петр Порошенко отметил, что большое количество детей 25 марта погибло в Кемерово и он хочет выразить самые искренние слова соболезнования родным и близким.
    Петр Порошенко
    president.gov.ua

    КИЕВ, 28 мар — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко выразил соболезнования родным и близким погибших во время пожара в торговом центре в Кемерово.

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    "Большое количество детей 25 марта погибло в Кемерово. Я хочу выразить самые искренние слова соболезнования родным и близким", — сказал Порошенко в среду в ходе встречи с участниками всеукраинской акции «Дети объединяют Украину».

    Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел в воскресенье. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе много детей. Сгоревшее здание подлежит сносу. В Кузбассе объявлен трехдневный траур. Президент России Владимир Путин подписал указ об объявлении 28 марта днем траура в РФ

    По числу жертв кемеровский пожар — один из четырех крупнейших за 100 лет наряду с пожарами в самарском УВД (1999, 57 жертв), в доме престарелых в станице Камышеватская в Краснодарском крае (2007, 63 жертвы) и в клубе «Хромая лошадь» в Перми (2009, 153 жертвы).

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