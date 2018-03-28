Порошенко выразил соболезнования в связи с гибелью людей в Кемерово

КИЕВ, 28 мар — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко выразил соболезнования родным и близким погибших во время пожара в торговом центре в Кемерово.

"Большое количество детей 25 марта погибло в Кемерово. Я хочу выразить самые искренние слова соболезнования родным и близким", — сказал Порошенко в среду в ходе встречи с участниками всеукраинской акции «Дети объединяют Украину».

Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел в воскресенье. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе много детей. Сгоревшее здание подлежит сносу. В Кузбассе объявлен трехдневный траур. Президент России Владимир Путин подписал указ об объявлении 28 марта днем траура в РФ

По числу жертв кемеровский пожар — один из четырех крупнейших за 100 лет наряду с пожарами в самарском УВД (1999, 57 жертв), в доме престарелых в станице Камышеватская в Краснодарском крае (2007, 63 жертвы) и в клубе «Хромая лошадь» в Перми (2009, 153 жертвы).