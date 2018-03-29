наверх
29.03.201807:04
Курсы валют НБУ
  • USD26.41+ 0.10
  • EUR32.74+ 0.18
Рубрики
Ещё
    Россия

    В кузбасском поселке после пожара в Кемерово решили крестить всех детей

    Тема:

    ЧП в российском Кемерово: десятки погибших (94)

    (обновлено: )9201
    В прошедшее воскресенье пятиклассники из поселка Трещевский поехали смотреть мультфильм в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово. Пять детей погибли в пожаре.
    Прощание с погибшими при пожаре в торговом центре в Кемерово
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 29 мар – РИА Новости Украина. Жители кузбасского поселка Трещевский, пять школьников из которого погибли при пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово, решили крестить всех детей деревни, сообщил РИА Новости районный священник отец Алексей (Соловьев).

    Сгоревший кинозал в ТЦ Зимняя вишня
    t.me/akitilop
    Эхо Кемерово в Украине. Шокирующие открытия акции #ПроверьТорговыйЦентр

    "Ко мне обратились родители некрещеных детей из этой деревни, решили их крестить", — сказал он.

    Сейчас в храме райцентра Топки ежедневно проходят панихиды по погибшим детям, добавил отец Алексей.

    Поселок Трещевский находится в Топкинском районе примерно в 40 километрах от Кемерово. В прошедшее воскресенье пятиклассники из Трещевского поехали смотреть мультфильм в ТЦ "Зимняя вишня" в областном центре. Пять детей погибли в пожаре, сейчас идет процедура их опознания. Всего в деревне около 700 жителей.

    Читайте также: "Детей могли спасти". Россия вспоминает жертв кемеровской трагедии

    Напомним, пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье, 25 марта. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе много детей. По числу жертв этот пожар — один из четырех крупнейших в России за 100 лет наряду с пожарами в самарском УВД (1999 год, 57 жертв), в доме престарелых в станице Камышеватская в Краснодарском крае (2007 год, 63 жертвы) и в клубе "Хромая лошадь" в Перми (2009 год, 153 жертвы).

    Ссылки по теме:
      Теги:
      Темы дня
      Прощание с погибшими при пожаре в торговом центре в Кемерово
      ЧП в российском Кемерово: десятки погибших
      Флаг Кубы
      Холодная война: массовая высылка дипломатов РФ
      Надежда Савченко показала гранаты, которые принесла в Раду
      Арест Савченко: следствие, суд
      Ребенок в больнице. Архивное фото
      Медреформа или медицинский геноцид?