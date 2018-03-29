В кузбасском поселке после пожара в Кемерово решили крестить всех детей

КИЕВ, 29 мар – РИА Новости Украина. Жители кузбасского поселка Трещевский, пять школьников из которого погибли при пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово, решили крестить всех детей деревни, сообщил РИА Новости районный священник отец Алексей (Соловьев).

"Ко мне обратились родители некрещеных детей из этой деревни, решили их крестить", — сказал он.

Сейчас в храме райцентра Топки ежедневно проходят панихиды по погибшим детям, добавил отец Алексей.

Поселок Трещевский находится в Топкинском районе примерно в 40 километрах от Кемерово. В прошедшее воскресенье пятиклассники из Трещевского поехали смотреть мультфильм в ТЦ "Зимняя вишня" в областном центре. Пять детей погибли в пожаре, сейчас идет процедура их опознания. Всего в деревне около 700 жителей.

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Напомним, пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье, 25 марта. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе много детей. По числу жертв этот пожар — один из четырех крупнейших в России за 100 лет наряду с пожарами в самарском УВД (1999 год, 57 жертв), в доме престарелых в станице Камышеватская в Краснодарском крае (2007 год, 63 жертвы) и в клубе "Хромая лошадь" в Перми (2009 год, 153 жертвы).