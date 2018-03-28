"Детей могли спасти". Россия вспоминает жертв кемеровской трагедии

РИА Новости Украина

Согласно спискам погибших и пропавших без вести, размещенным на сайте администрации города Кемерово, люди во время пожара в ТЦ "Зимняя вишня" умирали целыми семьями.

В среду, 28 марта, в Кемерово прощаются с погибшими при пожаре, сообщают РИА Новости. Церемония прощания с 27-летним Антоном Мухиным и его пятилетним сыном Ратибором прошла в зале прощания муниципального предприятия "Спецбюро". На церемонии были супруга Антона, ее родственники и друзья. Они сообщили, что погибшие будут кремированы.

Как ожидается, траурные мероприятия с теми из погибших, кто уже был опознан, будут продолжаться весь день в разных соборах и кладбищах города.

По официальным данным, погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. Судя по списку, опубликованному кемеровской мэрией, жертвами стали 69 человек.

Осиротели

Семья Агарковых Сергей и Наталья потеряли в пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" обоих своих детей — десятилетнюю Машу и восьмилетнего Костю — и бабушку, мать Сергея.

"Машенька у нас ГТО сдала, разряд получила. Она спортсменка, она могла бы убежать. Просто там были все двери закрыты", — рыдая, рассказал журналистам ее отец Сергей.

В день трагедии Агарковы отвезли детей к бабушке, чтобы она провела воскресенье с ребятами.

"Я им говорил — идите в "Аврору" (другой кемеровский кинотеатр — ред.), но Машенька очень хотела посмотреть мультфильм про зайца ("Кролик Питер" — ред.)", — вспоминает Сергей.

Дети с бабушкой не успели выбраться из кинозала и задохнулись в дыму.

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"У мамы телефон потом сутки работал — я звонил на него. Это значит, что она задохнулась", — предположил Сергей. Родных детей он опознал в морге "по ботиночкам".

"Никого у нас не осталось, все, сироты мы. Сейчас выхожу на балкон покурить — а я их в школу провожал. Смотрю, а там они с рюкзачками шли в школу", — рассказал Сергей.

Среди погибших при пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня" оказалась и родственница губернатора Кемеровской области Амана Тулеева.

"Стало известно, что одной из погибших на пожаре в ТЦ оказалась 11-летняя родственница губернатора Амана Тулеева", — сообщили в пресс-службе региональной администрации, отметив, что степень родства девочки с главой региона не уточняется.

Чудом выживший

Потрясла Россию история чудом выжившего в пожаре 11-летнего мальчика Сережи Москаленко. Он спасся только благодаря тому, что выпрыгнул из окна четвертого этажа ТЦ, а вот его родители и четырехлетняя сестренка не смогли выбраться и погибли. К счастью, он не стал круглым сиротой: довольно скоро были найдены обе его бабушки, которые уже навестили внука в больнице.

Во время прыжка мальчик получил тяжелые травмы, но во вторник уже пришел в себя.

"Пострадавший в результате пожара в Кемерово ребенок 11 лет пришел в сознание. Он переведен на самостоятельное дыхание. Общается, рассказывает о случившемся. Самостоятельно поел. По данным компьютерной томографии, отмечен регресс патологических нарушений", — сообщила министр здравоохранения России Вероника Скворцова.

Спасение

Сразу после трагедии больше говорили о количестве жертв и возмущались нарушением правил безопасности в торговом центре. Историй о спасителях, которые помогали выводить и выносить из пожара людей, на новостных лентах СМИ почти нет. Даже когда повод поговорить о геройстве возникал, акценты смещались больше в негативное русло.

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"Я видела, как парни выносили маленьких детей. У моего молодого человека шок. Они пытались зайти в кинотеатр, но сотрудники "Зимней вишни" сказали, что детей там нет. Ребята на последнем дыхании были, зажимали нос", — рассказала RT девушка, чей молодой человек выносил детей из горящего кемеровского ТЦ.

"Но оказалось, что дети были. То есть их обманули. Они могли бы вытащить детей", — уточнила она.

По числу жертв пожар в Кемерово — один из четырех крупнейших в России за 100 лет наряду с пожарами в самарском УВД (1999 год, 57 жертв), в доме престарелых в станице Камышеватская в Краснодарском крае (2007 год, 63 жертвы) и в клубе "Хромая лошадь" в Перми (2009 год, 153 жертвы).

МЧС: пропавших нет

В среду замглавы МЧС России Владлен Аксенов сообщил журналистам, что останки всех 64 погибших при пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово обнаружены, пропавших без вести нет.

"Всего погибло при этой чрезвычайной ситуации 64 человека. Других данных у нас нет. Всех людей мы знаем. Без вести пропавших нет", — сказал он.

Аксенов подтвердил информацию о том, что в пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" погиб 41 ребенок.

Пострадавшие

Согласно информации источника РИА Новости в экстренных службах, число пострадавших при пожаре в ТЦ возросло до 76 человек. По данным властей, в настоящее время в больницах остаются 14 пострадавших, в том числе двое детей.

"На сегодняшнее утро всего госпитализировано 14 человек, в том числе двое детей. Шесть из них, включая одного ребенка, находятся в состоянии средней степени тяжести, еще семь взрослых и один ребенок — в легкой. Амбулаторное лечение назначено 65 пострадавшим, из них 25 детей", — сообщили в региональном департаменте здравоохранения.