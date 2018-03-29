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    На месте смертельного пожара в Кемерово разобьют сквер

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    ЧП в российском Кемерово: десятки погибших (96)

    (обновлено: )128
    В сквере планируется сделать аллею, в честь каждого погибшего посадить дерево. Также с архитекторами рассматривается возможности установки мемориала.
    Пожар в торговом центре Зимняя вишня в Кемерово
    МЧС РФ | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 29 мар — РИА Новости Украина. На месте кемеровского ТРЦ "Зимняя вишня", при пожаре на котором погибли 64 человека, будет разбит сквер. Таковы итоги открытого голосования, которое объявили власти города. Об этом сообщил мэр Кемерова Илья Середюк.

    "Согласно решению областного штаба по ликвидации ЧС и мнению кемеровчан, а также мое личное мнение — на этом месте должен быть разбит сквер в память о погибших и пострадавших и этом трагическом событии. Поскольку земельный участок и здание находится в собственности частных лиц, нам необходимо пройти определенные процедуры, чтобы обязать собственника к сносу здания", — сказал градоначальник.

    Сгоревший кинозал в ТЦ Зимняя вишня
    t.me/akitilop
    Эхо Кемерово в Украине. Шокирующие открытия акции #ПроверьТорговыйЦентр

    Он отметил, что для этого в здании уже работают технические специалисты, которые обследуют его и предоставят властям заключение, что здание находится в аварийном состоянии и не подлежит эксплуатации.

    "Это даст нам возможность в судебном порядке обязывать собственника к сносу. Либо мы это будем делать сами, с возложением затрат на собственника. Мы эту ситуацию не хотим надолго растягивать, нельзя допустить возникновения угрозы обрушения. Вчера я запустил опрос среди кемеровчан: более 25 тыс. человек проголосовали за снос. Никто уже туда не пойдет, даже если оно будет восстановлено — там сердце будет ломить при входе", — подчеркнул мэр.

    Он отметил, что в сквере планируется сделать аллею, в честь каждого погибшего посадить дерево. Также с архитекторами рассматривается возможности установки мемориала.

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    Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье, 25 марта. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе много детей.

    По числу жертв кемеровский пожар — один из четырех крупнейших за 100 лет наряду с пожарами в самарском УВД (1999, 57 жертв), в доме престарелых в станице Камышеватская в Краснодарском крае (2007, 63 жертвы) и в клубе "Хромая лошадь" в Перми (2009, 153 жертвы). Президент России Владимир Путин подписал указ об объявлении 28 марта днем траура в РФ.
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