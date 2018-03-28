Феерический подонок и "сотни жертв в Кемерово"

Инесса Другова, РИА Новости Украина

Источником фальшивок о "сотнях обугленных трупов" в Кемерово оказался украинский пранкер Евгений Вольнов (известный также как Никита Кувиков).

Поглумился и деньжат нарубил

Пожар в "Зимней вишне" был ещё не потушен, когда пранкер сделал его главной темой своего стрима. Трансляцию назвал "Угораем с Кемерово" и на протяжении нескольких часов исполнял любой словесный каприз своих подписчиков. Заказы принимал по прейскуранту.

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Звонок в Кемерово можно было заказать за 500 рублей. Согласно опубликованным под роликами расценкам, это чуть выше среднего. Столько же в обычной повестке розыгрышей, не приправленной горячей темой, стоит телефонная проверка работоспособности пожарной охраны в общежитии. Задним фоном трансляции "Угораем в Кемерово" стала песня "Зимняя вишня".

В Интернете о Вольнове пишут как о специалисте по циничным розыгрышам над простыми людьми по телефону. Подобными выходками Вольнов и набрал себе популярность в Сети — его канал насчитывает более 270,5 тыс. подписчиков. Живет он якобы в Украине, придерживается антироссийских взглядов (как в темах "стола заказов", так и в разговорах), но плату берет рублями. Звонить в Кемерово Вольнов предлагал, чтобы "открыть утаиваемую правду". Теперь же себя самого пранкер гордо называет проукраинским аналогом известных российских пранкеров Вована и Лексуса.

На его канале в Youtube, куда Вольнов выкладывает все записи телефонных розыгрышей, за 25 марта можно найти пранк, где он, представляясь сотрудником МЧС, звонит в морг Кемерова, спрашивает, сколько там есть свободных мест. Узнав, что свободных мест около 70, начинает возмущаться, что трупов гораздо больше — около 300. Сотрудники морга шокированы этой информацией.

Этого показалось пранкеру недостаточно, он устроил еще несколько розыгрышей на эту тему. Например, представившись сотрудником администрации президента, отправил незнакомых людей убирать цветы и игрушки, оставленные скорбящими гражданами в память о погибших детях.

Стоит признать, что своей цели украинский пранкер достиг — кемеровцы не доверяют официальной цифрам о количестве погибших. Недоверие породили многочисленные сообщения в социальных сетях, в которых утверждалось, что жертв ЧП гораздо больше — несколько сотен. Жители города собрались на стихийный митинг, требуя отставки местных властей.

Канал Евгения Вольнова в Youtube

Инициативные группы граждан отправились в морги, чтобы проверить количество погибших. Обнаружить существенных расхождений с цифрами, которые озвучивали власти, не удалось. РИА Новости | Перейти в фотобанк "Скажите правду!" Кемерово скорбит и митингует

Технология стара, как мир

Подобные технологии не новы, и ими успешно пользовались еще до эпохи телевидения и эры Интернета.

Известный специалист в области психологической войны П. Лайнбарджер писал, что пропаганда посредством слухов состоит в их планомерном использовании для воздействия на ум и чувства данной группы людей с определенной, имеющей общественное значение целью, будь то военной или политической.

Планируя захват Москвы, военно-политическое руководство нацистской Германии делало ставку не только на удары вермахта, но и на подрывные действия своей агентуры для создания обстановки неразберихи и хаоса, распространения ложных слухов. Их целью было посеять панику и вызвать беспорядки. Фраза "Москва зашаталась" применима к ситуации 16-19 октября 1941 года, когда на фоне продвижения вермахта в столице возникла паника, вылившаяся в массовое бегство и анархию. По Москве распространилась информация о том, что город будет сдан противнику; пока жители бежали за его пределы, преступники грабили магазины и пустующие квартиры.

Массовый исход из Москвы и панику удалось пресечь только после введения осадного положения, когда вышел приказ: всех провокаторов и паникеров расстреливать на месте.

Сожженные в крематориях

Во время событий 18-20 февраля 2014 года организация волонтеров-медиков Майдана заявила, что Количество погибших в ходе противостояния на Майдане Независимости в Киеве, а также в связанных с ним событиях достигает 780 человек.

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"Насколько нам известно, 780 человек погибли. В это число входит около 300 человек, которые пропали с больниц (БСП, других медучреждений), их вывезли и дальше сожгли в крематориях. По этим людям обращаются, ищут, но не могут найти… В Доме профсоюзов (на 4-8 этажах) были около 200 раненных, которые не могли самостоятельно передвигаться, не могли видеть, с черепно-мозговыми травмами — они заживо сгорели. Оттуда трупы вывозили в неизвестном направлении микроавтобусы VW черного цвета без номеров", — сообщила тогда волонтер-медик Анастасия Полищук, подчеркнув, что более половины погибших прошло через руки волонтеров-медиков, и в озвученных цифрах они не сомневаются.

В организации волонтеров-медиков Майдана тогда объявили, что власти намеренно скрывают настоящее число погибших. РИА Новости | Перейти в фотобанк Люди и нелюди: Кемерово и его украинские окрестности

Эту шокирующую информацию процитировали все ведущие информационные сайты и подхватили другие СМИ. И это при том, что ни одного доказательства или нового факта не приводилось — ни об именах, ни об обстоятельствах смерти, ни о "сожженых в крематориях" сотнях тел. Таким образом СМИ распространили частную "точку зрения" под видом фактов от "очевидца".

За гранью добра и зла

Механизм, использованный украинским пранкером, примитивен до одури, считает политолог, руководитель центра "Третий сектор Андрей Золотарев.

"Вирусное распространение информации. Учитывая резонансность события, учитывая, что страсти накалены — такая информация получает кумулятивный эффект и разлетается молниеносно от Калининграда и Владивостока и, собственно, захватывает и украинские сети.

Действительно, многие поверили. В свое время распространялась информация о том, что Россия так отчаянно пытается скрыть присутствие своих солдат в Украине, что использует мобильные крематории, в которую поверили и наши власть предержащие. Но это был технологично запущенный фейк: максимальная достоверность информации, резонансность, актуальность, качественная подача — и информация начинает жить своей жизнью, и в нее начинают верить. И это мы уже не один раз видели.

Если с крематориями был момент психологической войны, когда велись действительно военные действия, то в случае с Кемерово — это за гранью добра и зла, абсолютно цинично и аморально. Фокус был небезупречен и его моментально разоблачили", — сказал сказал Золотарев в комментарии РИА Новости Украина.

Как пояснил политтехнолог, "жизни без телевизора нет", но если даже брать интернет-среду, то очень многое берется на веру.

"Отсюда возникает и казус фейковых новостей, поскольку не умеют профессионально заниматься проверкой достоверности полученных фактов в СМИ, очень много воспринимают на веру, и тем более, если это возникает в телевидении. Люди, которые не имеют доступа к информации и не имеют возможности и навыков анализа, очень многое берут на веру. Причем иногда самые дикие и несуразные вещи, которые абсолютно не отвечают действительности", — сказал Золотарев.

Теперь действиями пранкера занимается Следственный комитет России. Следователи дадут правовую оценку действиям Вольнова в рамках расследования уголовного дела о гибели людей при пожаре.

По мнению политолога, к сожалению, по таким негодяям, как Вольнов, будут судить, об остальных украинцах.

"Репутационный ущерб стране он нанес вполне и совершенно определенный, устроив пляску на костях погибших: по таким подонкам, будут и мерить. Увы", — заключил Золотарев.