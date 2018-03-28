"Скажите правду!" Кемерово скорбит и митингует

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Пока одна часть жителей Кемерово на несанкционированном митинге требовала правды о количестве жертв пожара в ТЦ "Зимняя вишня" и общения с губернатором Кемеровской области, другая отстаивала часовые очереди за цветами, чтобы отдать дань памяти погибшим.

Пожар в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами.

В результате пожара, по последним данным, погибли 69 человек, в том числе много детей. Тридцать восемь человек числятся пропавшими без вести, среди них по меньшей мере 26 детей, сообщили в администрации города.

На сегодняшний день опознаны 27 погибших. В Кузбассе объявлен трехдневный траур.

В среду, 28 марта, в Кемерово проходит прощание с погибшими при пожаре. Как ожидается, траурные мероприятия с теми из погибших, кто уже был опознан, будут продолжаться весь день в разных соборах и кладбищах города.

По числу жертв кемеровский пожар — один из четырех крупнейших за 100 лет наряду с пожарами в самарском УВД (1999, 57 жертв), в доме престарелых в станице Камышеватская в Краснодарском крае (2007, 63 жертвы) и в клубе "Хромая лошадь" в Перми (2009, 153 жертвы).

Президент России Владимир Путин подписал указ об объявлении 28 марта днем траура в РФ.

Больше 10 часов

В 9 часов утра по местному времени (5:00 мск) кемеровчане стали собираться около статуи Ангела — символа-хранителя Кузбасса. Площадь Советов около областной администрации в этот момент была перекрыта полицией.

К собравшимся вышли мэр Кемерово Илья Середюк и вице-губернатор Сергей Цивилев. Собравшиеся накинулись на чиновников с требованием назвать "настоящее" число погибших, а также с требованием, чтобы перед ними выступил губернатор Аман Тулеев. Они скандировали: "Правда! Правда! Тулеева! Тулеева!". Некоторые держали плакаты "Сколько реальных жертв?" и "Скажите мне! Я знать хочу".

Чиновники предложили собравшимся перейти через площадь на крыльцо обладминистрации, для чего их помощники даже разобрали полицейскую ограду. Полиция в происходящее не вмешивалась, однако ОМОН взял под охрану вход в администрацию, а также закрыл от митингующих Советский проспект, чтобы они не мешали движению машин.

Точное количество участников мероприятия неизвестно, примерно их было от нескольких сотен до 2000 человек. Митинг шел почти 11 часов. Лишь с наступлением темноты, около 20:00 по местному времени люди стали расходиться с площади Советов перед зданием обладминистрации.

Нестандартные решения

В ответ на требование горожан предоставить "настоящее" число погибших в ТЦ "Зимняя вишня" Середюк предложил отправить группу из пяти горожан с проверкой в морги. Туда на автобусе мэрии отправили около десяти самых активных участников митинга. По возвращении с обхода активисты отчитались об увиденном.

"Только сейчас были в морге, ходили, считали. Я смотрел список, сколько погибших. Картина была не лучшей — прошлись по всем кабинетам, подсобкам, туалеты, подвалы, крыши, гаражные отсеки, все машины, все, что можно было проверить, мы проверили. Прошлись по списку тех погибших людей — в списке было 64 погибших", — рассказал один из участников группы.

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Вернувшись на митинг с докладом, активисты обнаружили, что в толпе уже гуляет новый слух о якобы длинных рядах свежих могил, уже приготовленных для захоронений.

"Мэр снова предложил собрать группу, я опять поехал, только теперь на кладбище. Мы увидели там семь могил, а также длинную ровную площадку, где тоже будут могилы", — рассказал один из активистов. Сделанные в поездке фото и видео он собирается выложить в соцсети для отчета.

Позже Цивилев призвал граждан, у которых есть какие-то неизвестные данные о пропавших при пожаре, сообщить их властям.

Кроме того, вице-губернатор предложил создать рабочую группу из чиновников и родственников погибших при пожаре. Группа займется контролем хода расследования, а также подготовкой памятника погибшим. Кроме того, по просьбе скептически настроенных горожан группа посетит кладбища города с проверкой, сколько именно могил подготовлено к захоронениям.

"Пусть войдут все родственники погибших, два представителя областной администрации. Если мне доверяете, то я бы тоже хотел принять участие", — сказал Цивилев на митинге.

Также горожане потребовали проверить детские дома, так как опасаются, что власти скрывают истинное число погибших в пожаре детдомовцев.

Вице-губернатор на коленях

Через семь часов после начала митинга представители администрации предложили его завершить и разойтись, однако участники встретили это предложение неодобрительным гулом. После этого звукоусиливающая аппаратура, предоставленная мэрией, была отключена. Цивилев пытался говорить в микрофон, но заметив, что он не работает, обратился к собравшимся напрямую.

"Я хотел бы попросить у вас прощения", — сказал он и опустился на колени. Через 10 секунд он поднялся и пояснил: "Издавна на Руси люди вставали на колени, чтобы попросить прощение". Люди стали аплодировать.

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Сотни воздушных шариков и очереди за цветами

В 19:00 по местному времени (15:00 по Киеву) жители Кемерово собрались около "Зимней вишни" с воздушными шарами и цветами.

Они запустили в небо сотни шариков в память о погибших в пожаре. Проезжавшие водители приветствовали их гудками.