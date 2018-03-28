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    Фотоленты

    Трагедия в Кемерово: скорбит вся Россия

    Тема:

    ЧП в российском Кемерово: десятки погибших (89)

    (обновлено: )12020
    Люди пришли почтить память жертв пожара в торговом центре в день национального траура в Кемерово
    Акции в память о погибших при пожаре в ТЦ Зимняя вишня
    Акции в память о погибших при пожаре в ТЦ Зимняя вишня
    Женщина плачет во время траурных мероприятий в память о погибших во время пожара в торговом центре в Кемерово
    Акции в память о погибших при пожаре в ТЦ Зимняя вишня
    Люди пришли почтить память жертв пожара в торговом центре в день национального траура в Кемерово
    Люди пришли почтить память жертв пожара в торговом центре в день национального траура в Кемерово
    Сотрудник понижает флаг на половину мачты на крыше здания городской администрации в день национального траура для жертв пожара в торговом центре в Кемерово в Красноярске
    День траура по погибшим в Кемерово
    Люди пришли почтить память жертв пожара в торговом центре в день национального траура в Кемерово
    Люди пришли почтить память жертв пожара в торговом центре в день национального траура в Кемерово
    Люди пришли почтить память жертв пожара в торговом центре в день национального траура в Кемерово
    REUTERS Ilya Naymushin
    Акции в память о погибших при пожаре в ТЦ Зимняя вишня
    Мемориал на площади Труда в Екатеринбурге, посвященный погибшим при пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Акции в память о погибших при пожаре в ТЦ Зимняя вишня
    Цветы свечи и игрушки у посольства России в Берлине в память о погибших в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Женщина плачет во время траурных мероприятий в память о погибших во время пожара в торговом центре в Кемерово
    REUTERS Yuri Maltsev
    Акции в память о погибших при пожаре в ТЦ Зимняя вишня
    Митинг у Огня Вечной Славы в Пятигорске в память о погибших при пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Люди пришли почтить память жертв пожара в торговом центре в день национального траура в Кемерово
    REUTERS Yuri Maltsev
    Люди пришли почтить память жертв пожара в торговом центре в день национального траура в Кемерово
    REUTERS Marina Lisova
    Сотрудник понижает флаг на половину мачты на крыше здания городской администрации в день национального траура для жертв пожара в торговом центре в Кемерово в Красноярске
    Сотрудник понижает флаг на половину мачты на крыше здания городской администрации в день национального траура для жертв пожара в торговом центре в Кемерово в Красноярске
    REUTERS Ilya Naymushin
    День траура по погибшим в Кемерово
    Флаги на здании генеральной прокуратуры РФ с траурными лентами в память о погибших при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Люди пришли почтить память жертв пожара в торговом центре в день национального траура в Кемерово
    REUTERS Marina Lisova
    Люди пришли почтить память жертв пожара в торговом центре в день национального траура в Кемерово
    REUTERS Marina Lisova

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    Из-за смертельного пожара в Кемерово, в котором погибли 64 человека, в России объявлен траур.

    Прощание с погибшими при пожаре в торговом центре в Кемерово
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    "Детей могли спасти". Россия вспоминает жертв кемеровской трагедии

    Указ об этом подписал президент России Владимир Путин накануне.

    Государственные флаги приспущены на всей территории России 28 марта в день траура в связи с трагедией в Кемерово, кроме того, учреждениям культуры и телерадиокомпаниям предложено отменить развлекательные мероприятия и передачи, говорится в указе президента РФ. 

    Правительство РФ и органы государственной власти субъектов РФ, согласно документу, должны принять необходимые меры по оказанию помощи семьям погибших и пострадавшим.

    Пожар в четырехэтажном ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье, 25 марта. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека.

    Смотрите также: Смертельный пожар в ТЦ в российском Кемерово: подробности и кадры с места ЧП

    В Кузбассе 27-29 марта объявлены днями траура, в области приспущены флаги, областные власти рекомендовали отменить все развлекательные мероприятия и передачи.

    По числу жертв этот пожар — один из четырех крупнейших в России за 100 лет наряду с пожарами в самарском УВД (1999 год, 57 жертв), в доме престарелых в станице Камышеватская в Краснодарском крае (2007 год, 63 жертвы) и в клубе "Хромая лошадь" в Перми (2009 год, 153 жертвы).

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