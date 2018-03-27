наверх
27.03.201801:16
Курсы валют НБУ
  • USD26.30+ 0.04
  • EUR32.65+ 0.22
Рубрики
Ещё
    Россия

    Трехдневный траур по жертвам пожара в Кемерово начался в Кузбассе

    Тема:

    ЧП в российском Кемерово: десятки погибших (37)

    (обновлено: )72
    Пожар в четырехэтажном ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье. В результате ЧП, по последним данным, погибли 64 человека, многие из которых - дети.
    Женщина зажигает свечу возле здания торгового центра Зимняя вишня в Кемерово
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 27 мар — РИА Новости Украина. Трехдневный траур объявлен в Кемеровской области со вторника в связи с пожаром в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня", унесшим жизни, по последним данным, 64 человек, сообщает региональная администрация.

    Пожар в четырехэтажном ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье, 25 марта. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека.

    Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Живем, как на пороховой бочке. В Украине может повторится трагедия Кемерово

    "Траур будет проходить 27, 28, 29 марта. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Аман Тулеев. В день траура на всей территории Кемеровской области будут приспущены государственные флаги Российской Федерации и флаги области", — говорится в сообщении.

    Смотрите также: Смертельный пожар в ТЦ в российском Кемерово: подробности и кадры с места ЧП

    Областные власти также рекомендовали учреждениям, организациям и телерадиокомпаниям отменить развлекательные мероприятия и передачи.

    Ранее сообщалось, что все областные и муниципальные учреждения культуры в знак поддержки и соболезнования родным и близким трагически погибших отменили кинопоказы в муниципальных кинотеатрах 26-28 марта. Областной департамент культуры и национальной политики и госучреждение "Кузбасскино" призвали руководителей и собственников частных кинотеатров присоединиться к акции памяти и отменить киносеансы.

    РИА Новости
    Пожар в торговом центре в Кемерово. Инфографика

    Во вторник пройдет всекузбасский межконфессиональный молебен по погибшим и пострадавшим в кемеровском ТЦ. По просьбе губернатора Тулеева жители Кузбасса разных вероисповеданий помолятся об упокоении душ погибших в результате пожара, о скорейшем избавлении от травм и болезней пострадавших, о поддержке их родных и близких, о предотвращении подобных трагедий, техногенных и природных аварий и катастроф, о даровании безопасности, здравия и благополучия всем жителям.

    Смотрите также: Трагедия в РФ. Появились фото сгоревшего кинозала в ТЦ Кемерово

    Как сообщалось, накануне был задержан сотрудник ЧОП, который при получении сигнала о пожаре в кемеровском торговом центра "Зимняя вишня" отключил систему оповещения. 

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Женщина зажигает свечу возле здания торгового центра "Зимняя вишня" в Кемерово
    ЧП в российском Кемерово: десятки погибших
    Медведчук Виктор.Архивное фото
    Надежда Савченко - снятие неприкосновенности и арест
    Директор центра прикладных политических исследований "Пента" Александр Леонов
    Дело - труба! В Украине кризис с газом
    Флаг Исландии
    Отравление Скрипаля. Британия против России