Трехдневный траур по жертвам пожара в Кемерово начался в Кузбассе

КИЕВ, 27 мар — РИА Новости Украина. Трехдневный траур объявлен в Кемеровской области со вторника в связи с пожаром в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня", унесшим жизни, по последним данным, 64 человек, сообщает региональная администрация.

Пожар в четырехэтажном ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье, 25 марта. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека.

"Траур будет проходить 27, 28, 29 марта. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Аман Тулеев. В день траура на всей территории Кемеровской области будут приспущены государственные флаги Российской Федерации и флаги области", — говорится в сообщении.

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Областные власти также рекомендовали учреждениям, организациям и телерадиокомпаниям отменить развлекательные мероприятия и передачи.

Ранее сообщалось, что все областные и муниципальные учреждения культуры в знак поддержки и соболезнования родным и близким трагически погибших отменили кинопоказы в муниципальных кинотеатрах 26-28 марта. Областной департамент культуры и национальной политики и госучреждение "Кузбасскино" призвали руководителей и собственников частных кинотеатров присоединиться к акции памяти и отменить киносеансы.

РИА Новости Пожар в торговом центре в Кемерово. Инфографика

Во вторник пройдет всекузбасский межконфессиональный молебен по погибшим и пострадавшим в кемеровском ТЦ. По просьбе губернатора Тулеева жители Кузбасса разных вероисповеданий помолятся об упокоении душ погибших в результате пожара, о скорейшем избавлении от травм и болезней пострадавших, о поддержке их родных и близких, о предотвращении подобных трагедий, техногенных и природных аварий и катастроф, о даровании безопасности, здравия и благополучия всем жителям.

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Как сообщалось, накануне был задержан сотрудник ЧОП, который при получении сигнала о пожаре в кемеровском торговом центра "Зимняя вишня" отключил систему оповещения.