наверх
28.03.201806:29
Курсы валют НБУ
  • USD26.31+ 0.00
  • EUR32.56- 0.09
Рубрики
Ещё
    Россия

    В Кемерово состоятся первые похороны жертв пожара в ТЦ

    Тема:

    ЧП в российском Кемерово: десятки погибших (70)

    (обновлено: )67
    По данным муниципальных служб, 13 погибших похоронят на четырех кладбищах в Кемерово – Кировском, Солонечном, Центральном №2 и Центральном №5.
    Акции в память о погибших при пожаре в ТЦ Зимняя вишня в Кемерово
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 28 мар – РИА Новости Украина. Похороны 13 погибших при пожаре в торгово-развлекательном центра "Зимняя вишня" в Кемерово пройдут в среду, сообщил РИА Новости представитель муниципального предприятия "Спецбюро".

    Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Живем, как на пороховой бочке. В Украине может повториться трагедия Кемерово

    Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье, 25 марта. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе много детей.

    Смотрите также: Трагедия в РФ. Появились фото сгоревшего кинозала в ТЦ Кемерово

    "Сегодня состоятся 13 похорон. Церемонии прощания пройдут в разных местах и храмах, в том числе в нашем зале", — сообщил собеседник агентства.

    В "Спецбюро" уточнили, что погибших похоронят на четырех кладбищах в Кемерово – Кировском, Солонечном, Центральном №2 и Центральном №5.

    Смотрите также: В сети появились кадры очевидца из горящего ТЦ в Кемерово. Момент эвакуации

    По числу жертв кемеровский пожар — один из четырех крупнейших за 100 лет наряду с пожарами в самарском УВД (1999, 57 жертв), в доме престарелых в станице Камышеватская в Краснодарском крае (2007, 63 жертвы) и в клубе "Хромая лошадь" в Перми (2009, 153 жертвы). Президент России Владимир Путин подписал указ об объявлении 28 марта днем траура в РФ.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Акции в память о погибших при пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово
    ЧП в российском Кемерово: десятки погибших
    Михаил Саакашвили. Архивное фото
    Холодная война: массовая высылка дипломатов РФ
    В Запорожье мурал Савченко завесили плакатом
    Арест Савченко: следствие, суд
    Врач. Архивное фото
    Медреформа или медицинский геноцид?