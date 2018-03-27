Руководство ТЦ в Кемерово заявило, что умышленно не закрывали кинозалы

КИЕВ, 27 мар — РИА Новости Украина. Надежда Судденок, управляющая кемеровского торгового центра "Зимняя вишня", где при пожаре, по последним данным, погибли 64 человека, заявила журналистам, что никто умышленно не закрывал двери в кинозалы.

"Никогда у нас наши двери в кинотеатрах не закрывались. Выходили сами, скорее всего, были посетители в наших кинотеатрах. У нас есть жалобы гостей, которые пишут, что заколебали, ходите и хлопаете дверями. Мы не можем делать замечания гостям, поэтому гости вправе делать все, что они хотят, поэтому двери в кинотеатры не закрывались никогда", — сказала Судденок, отвечая на вопросы журналистов в зале заседания Заводского районного суда Кемерово об избрании меры пресечения обвиняемым по уголовному делу о пожаре.

Во вторник суд рассмотрел и удовлетворил ходатайство следственных органов о продлении срока задержания четырем фигурантам дела до 72 часов. Таким образом, до 29 марта задержаны управляющая ТЦ "Зимняя вишня" Надежда Судденок, технический директор компании-собственника ТЦ (ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат") Георгий Соболев, руководитель компании "Системный интегратор", которая была разработчиком системы противопожарной безопасности в ТЦ "Зимняя вишня", Игорь Полозиненко и сотрудник "Системного интегратора", отвечавший за монтаж и исправность пожарной сигнализации в ТЦ, Александр Никитин.

Судденок также сообщила, что не знала о нарушениях пожарной безопасности в торговом центре.

"Я не знала, что у нас есть какие-то нарушения (пожарной безопасности). Четырнадцатого февраля были учения, и срабатывала пожарная сигнализация… Не было ни одного замечания. Я не знала, что у нас есть какие-то проблемы", — сказала она журналистам.

Она сообщила, что в торговом центре отвечала за работу с людьми, в том числе за организацию и проведение экзаменов, тренировочных мероприятий по ГО и ЧС.

Она рассказала, что по должностным инструкциям при возникновении нештатной ситуации каждый сотрудник должен был вывести своих людей из зоны эвакуации, убедиться в отсутствии людей и вместе с ними выйти по эвакуационным выходам.

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе много детей. В Кузбассе объявлен трехдневный траур.

По числу жертв кемеровский пожар — один из четырех крупнейших за 100 лет наряду с пожарами в самарском УВД (1999, 57 жертв), в доме престарелых в станице Камышеватская в Краснодарском крае (2007, 63 жертвы) и в клубе "Хромая лошадь" в Перми (2009, 153 жертвы).

Президент России Владимир Путин подписал указ об объявлении 28 марта днем траура в РФ.