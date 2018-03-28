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    Пожар в ТЦ Кемерово. МЧС подтвердило гибель 41 ребенка

    Тема:

    ЧП в российском Кемерово: десятки погибших (76)

    (обновлено: )384
    В целом, по данным спасателей, жертвами пожара в торговом центре в российском Кемерово стали 64 человека.
    Пожар в Кемерово
    @EchoMskRu

    КИЕВ, 28 мар – РИА Новости Украина. Замглавы МЧС России Владлен Аксенов заявил, что жертвами пожара в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня" стал 41 ребенок.

    Последствия пожара в ТЦ «Зимняя вишня»
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Пожар в Кемерово. Трагедия может повториться в Украине – генерал

    Ранее эту информацию озвучил источник РИА Новости, официально она подтверждена не была.

    "Сорок один ребенок", — ответил Аксенов на соответствующий вопрос журналистов.

    В целом, по данным спасателей, жертвами трагедии стали 64 человека.

    Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье, 25 марта. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе много детей.

    По числу жертв кемеровский пожар — один из четырех крупнейших за 100 лет наряду с пожарами в самарском УВД (1999, 57 жертв), в доме престарелых в станице Камышеватская в Краснодарском крае (2007, 63 жертвы) и в клубе "Хромая лошадь" в Перми (2009, 153 жертвы). Президент России Владимир Путин подписал указ об объявлении 28 марта днем траура в РФ.
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