Пожар в ТЦ Кемерово. МЧС подтвердило гибель 41 ребенка

КИЕВ, 28 мар – РИА Новости Украина. Замглавы МЧС России Владлен Аксенов заявил, что жертвами пожара в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня" стал 41 ребенок.

Ранее эту информацию озвучил источник РИА Новости, официально она подтверждена не была.

"Сорок один ребенок", — ответил Аксенов на соответствующий вопрос журналистов.

В целом, по данным спасателей, жертвами трагедии стали 64 человека.

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье, 25 марта. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе много детей.