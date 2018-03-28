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    Страшный пожар в торговом центре. В Кемерово проходит прощание с погибшими

    Тема:

    ЧП в российском Кемерово: десятки погибших (71)

    (обновлено: )71
    Как ожидается, траурные мероприятия с теми из погибших, кто уже был опознан, будут продолжаться весь день в разных соборах и кладбищах города.
    Акции в память о погибших при пожаре в ТЦ Зимняя вишня
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 28 мар — РИА Новости Украина. В среду, 28 марта, в Кемерово проходит прощание с погибшими на пожаре в торговом центре "Зимняя вишня", передает корреспондент РИА Новости.

    Появилось видео последствий пожара внутри сгоревшего ТЦ в Кемерово
    СК РФ в YouTube
    Появилось видео последствий пожара внутри ТЦ в Кемерово

    Церемония прощания с 27-летним Антоном Мухиным и его пятилетним сыном Ратибором прошла в зале прощания муниципального предприятия "Спецбюро".

    На церемонии были супруга Антона, ее родственники и друзья. Они сообщили, что погибшие будут кремированы.

    Как ожидается, траурные мероприятия с теми из погибших, кто уже был опознан, будут продолжаться весь день в разных соборах и кладбищах города.

    Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье, 25 марта. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе много детей.

    По числу жертв кемеровский пожар — один из четырех крупнейших за 100 лет наряду с пожарами в самарском УВД (1999, 57 жертв), в доме престарелых в станице Камышеватская в Краснодарском крае (2007, 63 жертвы) и в клубе "Хромая лошадь" в Перми (2009, 153 жертвы). Президент России Владимир Путин подписал указ об объявлении 28 марта днем траура в РФ.
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    Акции в память о погибших при пожаре в ТЦ "Зимняя вишня"
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