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    Людей в кинозале в Кемерово заперли во время пожара - очевидец

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    ЧП в российском Кемерово: десятки погибших (98)

    (обновлено: )40501
    как уточняется, двери были открыты и во время пожара из зала выбегали люди, но в какой-то момент в коридоре был слишком густой дым, и некий мужчина решил запереть дверь и дожидаться спасателей.
    Игорь Востриков
    Скриншот с видео

    КИЕВ, 29 мар — РИА Новости Украина. Житель Кемерово Игорь Востриков, у которого во время пожара в торговом центре "Зимняя вишня" погибли жена, сестра и трое детей, рассказал в видеообращении о том, кто и зачем закрыл дверь в кинозал. Ролик опубликован на его странице во "Вконтакте".

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    По его словам, он изучил данные с камер наблюдения, на которых видно, что двери были открыты и во время пожара из зала выбегали люди, но в какой-то момент в коридоре был слишком густой дым, и некий мужчина решил запереть дверь и дожидаться спасателей.

    "Спасатели, как вам известно, не прибыли", — сказал он. Востриков добавил, что этого мужчину, насколько ему известно, спасли.

    Он также раскритиковал пожарных за медлительность, а власти региона — за неготовность противостоять такого рода бедствию.

    Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами.

    В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе много детей.

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