Украина не выдаст России пранкера Вольнова, сеявшего панику в Кемерово

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КИЕВ, 29 мар — РИА Новости Украина. Украина не выдаст РФ пранкера Евгения Вольнова, распространявшего слухи о числе погибших в ТЦ в Кемерово, заявила официальный представитель Службы безопасности Украины Елена Гитлянская.

В среду СК РФ сообщил, что завел уголовное дело по статье "Возбуждение ненависти или вражды" в отношении гражданина Украины Никиты Кувикова, известного в сети как пранкер Евгений Вольнов. По данным следствия, пранкер "публично распространял недостоверные сведения о количестве жертв пожара в Кемерово, вводя в заблуждение родственников погибших и пострадавших, таким образом пытаясь дестабилизировать ситуацию". Басманный суд Москвы в тот же день санкционировал его заочный арест, его обещали объявить в розыск.

"Украина своих граждан не выдает, — сказала Гитлянская "Обозревателю".

Она пояснила, что вопрос о выдаче пранкера не относится к компетенции Службы безопасности Украины. "Но вообще государство никогда не выдает своих граждан. Это общая практика. Если вы читали Конституцию Украины, то вы знаете – мы не выдаем своих граждан, вне зависимости от органа власти", — добавила Гитлянская.

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, из них 41 — дети.