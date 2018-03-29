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    Украина не выдаст России пранкера Вольнова, сеявшего панику в Кемерово

    Тема:

    ЧП в российском Кемерово: десятки погибших (100)

    (обновлено: )8804
    Официальный представитель СБУ Елена Гитлянская заявила, что "мы не выдаем своих граждан, вне зависимости от органа власти". Вольнова в России уже обвинили в дестабилизации ситуации и объявили в розыск.
    Пранкер Евгений Вольнов (Никита Кувиков)
    Фото sharij.net

    КИЕВ, 29 мар — РИА Новости Украина. Украина не выдаст РФ пранкера Евгения Вольнова, распространявшего слухи о числе погибших в ТЦ в Кемерово, заявила официальный представитель Службы безопасности Украины Елена Гитлянская.

    Акции в память о погибших при пожаре в ТЦ Зимняя вишня в Кемерово
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Феерический подонок и "сотни жертв в Кемерово"

    В среду СК РФ сообщил, что завел уголовное дело по статье "Возбуждение ненависти или вражды" в отношении гражданина Украины Никиты Кувикова, известного в сети как пранкер Евгений Вольнов. По данным следствия, пранкер "публично распространял недостоверные сведения о количестве жертв пожара в Кемерово, вводя в заблуждение родственников погибших и пострадавших, таким образом пытаясь дестабилизировать ситуацию". Басманный суд Москвы в тот же день санкционировал его заочный арест, его обещали объявить в розыск.

    "Украина своих граждан не выдает, — сказала Гитлянская "Обозревателю".

    Она пояснила, что вопрос о выдаче пранкера не относится к компетенции Службы безопасности Украины. "Но вообще государство никогда не выдает своих граждан. Это общая практика. Если вы читали Конституцию Украины, то вы знаете – мы не выдаем своих граждан, вне зависимости от органа власти", — добавила Гитлянская.

    Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, из них 41 — дети.

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