Нацкорпус vs Савченко. В Киеве пройдет акция против главы Николаевской ОГА

Фото Facebook "Национального корпуса"

КИЕВ, 30 мар — РИА Новости Украина. Партия "Национальный корпус" и "объединенные националистические силы" во вторник, 3 апреля, в Киеве планируют провести масштабную акцию с требованием отставки главы Николаевской областной госадминистрации Алексея Савченко.

Накануне, 29 марта, несколько десятков активистов организации "Национальные дружины" прорвались в сессионный зал Николаевского областного совета, чтобы убедить местных депутатов "подписать обращение к руководству областного совета с требованием выразить недоверие" Савченко.

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При этом глава Николаевского облсовета принял решение закрыть сессию и отложить вопрос о недоверии Савченко на несколько недель.

"Савченко будет отправлен в отставку, а затем предстанет перед судом, как того и требуют "Национальный корпус" вместе с громадой Николаевщины или с помощью следующей внеочередной сессии, или же без нее", – сообщает пресс-служба "Нацкорпуса".

Активисты убеждены, что Савченко уехал в Киев "поближе к столичным покровителям", потому что "испугался решительной организованной патриотической силы".

"Национальный корпус" не остановится на достигнутом и добьется увольнения Алексея Савченко. Уже 3 апреля объединенные националистические силы при народной поддержке выйдут в Киеве на масштабную акцию, одним из ключевых требований которой будет увольнение Савченко", – говорится в сообщении организации.

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Ситуация в Николаеве обострилась после гибели и.о. руководителя Николаевского аэропорта, летчика, воевавшего в АТО, Владислава Волошина. По мнению многочисленных активистов и ряда общественных организаций, Волошина довело до самоубийства руководство Николаевской области. в частности Алексей Савченко.

Ранее Национальная полиция заявила об отсутствии оснований считать, что руководитель Николаевского аэропорта, герой-летчик Владислав Волошин наложил на себя руки под давлением. К этим выводам в полиции пришли в результате досудебного следствия. Между тем активисты требуют отставки Алексея Савченко.