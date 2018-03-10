Власти трех областей Украины - Львовской, Закарпатской и Николаевской - заявили, что не будут закрывать учебные заведения. В частности, Геннадий Москаль заявил, что Закарпатская область имеет минимальную зависимость от газа.
Конкурсная комиссия по вопросам высшего корпуса государственной службы избрала депутата Верховной Рады от фракции БПП Алексея Савченко председателем Николаевской областной государственной администрации. Во время тестов Савченко допустил множество ошибок.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Власти трех областей Украины - Львовской, Закарпатской и Николаевской - заявили, что не будут закрывать учебные заведения. В частности, Геннадий Москаль заявил, что Закарпатская область имеет минимальную зависимость от газа.