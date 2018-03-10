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    Савченко Алексей

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 7
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    Студенты. Архивное фото
    Три области отказались закрывать учебные заведения из-за газа
    17:57 02.03.2018
    1410Дело - труба! В Украине кризис с газом
    Власти трех областей Украины - Львовской, Закарпатской и Николаевской - заявили, что не будут закрывать учебные заведения. В частности, Геннадий Москаль заявил, что Закарпатская область имеет минимальную зависимость от газа.
    Глава Николаевской ОГА Алексей Савченко заявил, что нужно снести старые больницы
    Николаевский губернатор о больницах региона: я бы снес их все 
    09:28 23.02.2018
    472Медреформа или медицинский геноцид?
    "Если откровенно, что бы я с ними сделал. Я бы снес их все", - заявил Алексей Савченко, возмущаясь огромными тратами на содержание лечебных учреждений региона.
    Алексей Савченко
    Глава Николаевской ОГА предложил переименовать Вознесенск и Южноукраинск
    01:45 24.01.2018
    456Декоммунизация: Шухевич вместо Ватутина в Киеве
    На селекторном совещании глава Николаевской ОГА Алексей Савченко призвал мэров городов Первомайск, Южноукраинск и Вознесенск рассмотреть возможность о переименовании.
    Прокурор Николаевской области Тарас Дунас (слева) и губернатор Николаевской области Алексей Савченко (справа)
    В Николаеве за попытку дать взятку губернатору задержан директор аэропорта
    10:57 29.12.2017
    375
    Глава Николаевской ОГА Алексей Савченко заявил, что директор аэропорта предлагал ему 2,5 миллиона гривен и принес первую часть взятки - 700 тысяч.
    Николаевский губернатор Савченко зажег главную елку с переломанным носом
    Николаевский губернатор Савченко зажег главную елку с перебитым носом 
    11:45 20.12.2017
    2872
    Глава Николаевской облагосадминистрации Алексей Савченко пришел на церемонии зажжения главной елки региона с тяжелыми травмами.
    Алексей Савченко ест мед. Видео
    Глава Николаевской ОГА Савченко ест мед на сессии облсовета 
    03:59 09.12.2016
    804
    Главе ОГА подали мед в тот момент, когда у него спросили, поддержат ли вопрос по выплатам зарплаты коллективу "Николаевоблтеплоэнерго" депутаты горсовета.
    Алексей Савченко
    Новый глава Николаевской ОГА допустил десятки ошибок во время теста
    13:23 21.10.2016
    1997
    Конкурсная комиссия по вопросам высшего корпуса государственной службы избрала депутата Верховной Рады от фракции БПП Алексея Савченко председателем Николаевской областной государственной администрации. Во время тестов Савченко допустил множество ошибок.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Студенты. Архивное фото
    Три области отказались закрывать учебные заведения из-за газа
    17:57 02.03.2018
    1410
    Власти трех областей Украины - Львовской, Закарпатской и Николаевской - заявили, что не будут закрывать учебные заведения. В частности, Геннадий Москаль заявил, что Закарпатская область имеет минимальную зависимость от газа.
    Глава Николаевской ОГА Алексей Савченко заявил, что нужно снести старые больницы
    Николаевский губернатор о больницах региона: я бы снес их все 
    09:28 23.02.2018
    472
    "Если откровенно, что бы я с ними сделал. Я бы снес их все", - заявил Алексей Савченко, возмущаясь огромными тратами на содержание лечебных учреждений региона.
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