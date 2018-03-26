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    Общество

    Дело о гибели летчика Волошина. Допросили губернатора Николаевской области

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    Как сообщили в полиции, "глава администрации дал показания, в которых сообщил, что имел с Волошиным только рабочие отношения, никаких угроз, принуждений к подписанию документов не было".
    Директор Николаевского аэропорта Владислав Волошин, который покончил с собой 18 марта
    life.pravda.com.ua

    КИЕВ, 26 мар — РИА Новости Украина. Полиция допросила главу Николаевской областной администрации Алексея Савченко и одного из его заместителей по делу о гибели Владислава Волошина, бывшего украинского военного летчика, воевавшего в Донбассе.

    Владислав Волошин
    Фото Николаевской ОГА
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     Об этом сообщил в понедельник начальник областного управления Национальной полиции Юрий Мороз.

    "Глава администрации дал показания, в которых сообщил, что имел с Волошиным только рабочие отношения, никаких угроз, принуждений к подписанию документов не было", — цитирует Мороза местное издание "НикВести".

    Он также сообщил, что в рамках расследования был допрошен его заместитель и заместитель директора Николаевского аэропорта.

    Кроме того, как сообщил начальник полиции, со слов вдовы Волошина, в начале марта глава областной администрации Савченко пообещал Волошину после получения сертификатов по аэропорту посодействовать в получении квартиры, отчего Волошин был в приподнятом настроении, так как должна была решиться одна из его проблем – отсутствия собственного жилья.

    Исходя из этого Мороз заявил, что он не видит оснований полагать, что самоубийство Владислав Волошин совершил под давлением.

    Ранее полиция Николаевской области сообщила, что Волошин покончил жизнь самоубийством в собственной квартире. Местные СМИ со ссылкой на источники сообщили, что причиной самоубийства могли быть проблемы, возникшие в ходе ремонта Николаевского международного аэропорта.

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