наверх
29.03.201812:19
Курсы валют НБУ
  • USD26.41+ 0.10
  • EUR32.74+ 0.18
Рубрики
Ещё
    Видео

    "Нацдружины" прорвались на сессию Николаевского облсовета

    (обновлено: )31401
    Несколько десятков членов "Национальных дружин" и "Национального корпуса" прорвались в здание Николаевского областного совета и зашли в сессионный зал, где в это время заседали депутаты.
    Фото Новости-N

    В четверг, 29 марта, акция протеста началась у Николаевского областного совета, который проводит запланированную сессию. Собравшиеся на центральной площади города представители "Национальных дружин", "Национального корпуса" и полк "Азов" потребовали отставки главы Николаевской ОГА Алексея Савченко.

    Около 50 участников акции зашли в здание облсовета и в результате стычки с силовиками прорвались на сессию.

    "Силовики не пропускали "азовцев" внутрь здания Николаевской ОГА, где проходит сессия областного совета. Глава партийной организации Национального корпуса "Азов" в Николаевской области Денис Янтарь отметил, что они закон не нарушают… В результате 40 представителей Нацкорпуса "Азов"пропустили в здание. Однако в холле началась "толкотня" – вошедших активистов не пускали в сессионный зал. Десятки правоохранителей заблокировали двери с обеих сторон", — сообщают "Новости-N" подробности противостояния.

    В итоге несколько протестующих попали на сессию облсовета. Они потребовали от депутатов принять обращение к президенту Петру Порошенко с призывом уволить главу Николаевской ОГА Алексея Савченко.

    Ранее в Николаеве покончил с собой и.о. директора аэропорта, известный военный летчик Владислав Волошин. Перед смертью он рассказал, что под давлением руководства области подписал тендерную документацию.

    В связи с этим проводится акция протеста с призывом к отставке главы Николаевской ОГА Алексея Савченко.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Женщина плачет во время траурных мероприятий в память о погибших во время пожара в Кемерово
    ЧП в российском Кемерово: десятки погибших
    Посольство США в Москве возобновило выдачу виз
    Холодная война: массовая высылка дипломатов РФ
    Депутат Верховной Рады Надежда Савченко
    Арест Савченко: следствие, суд
    Ребенок в больнице. Архивное фото
    Медреформа или медицинский геноцид?