"Нацдружины" прорвались на сессию Николаевского облсовета

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В четверг, 29 марта, акция протеста началась у Николаевского областного совета, который проводит запланированную сессию. Собравшиеся на центральной площади города представители "Национальных дружин", "Национального корпуса" и полк "Азов" потребовали отставки главы Николаевской ОГА Алексея Савченко.

Около 50 участников акции зашли в здание облсовета и в результате стычки с силовиками прорвались на сессию.

"Силовики не пропускали "азовцев" внутрь здания Николаевской ОГА, где проходит сессия областного совета. Глава партийной организации Национального корпуса "Азов" в Николаевской области Денис Янтарь отметил, что они закон не нарушают… В результате 40 представителей Нацкорпуса "Азов"пропустили в здание. Однако в холле началась "толкотня" – вошедших активистов не пускали в сессионный зал. Десятки правоохранителей заблокировали двери с обеих сторон", — сообщают "Новости-N" подробности противостояния.

В итоге несколько протестующих попали на сессию облсовета. Они потребовали от депутатов принять обращение к президенту Петру Порошенко с призывом уволить главу Николаевской ОГА Алексея Савченко.

Ранее в Николаеве покончил с собой и.о. директора аэропорта, известный военный летчик Владислав Волошин. Перед смертью он рассказал, что под давлением руководства области подписал тендерную документацию.

В связи с этим проводится акция протеста с призывом к отставке главы Николаевской ОГА Алексея Савченко.