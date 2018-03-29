Николаевский облсовет отложил вопрос отстранения Савченко - СМИ

КИЕВ, 29 мар — РИА Новости Украина. Депутаты Николаевского областного совета примут решение об объявлении недоверия главе администрации Николаевской области Алексея Савченко после его отчета на внеочередной сессии в апреле, сообщает издание "НикВести".

"Депутаты Николаевского областного совета проголосовали за то, чтоб заслушать отчет главы Николаевской облгосадминистрации Алексея Савченко в первые две недели апреля на внеочередной сессии, а после принимать решение об объявлении недоверия", — говорится в сообщении издания.

Также сообщается, что после принятого депутатами решения митингующие продолжили блокировать работу сессии, председатель облсовета решила закрыть заседание депутатов.

Ранее около 300 человек собрались у здания администрации Николаевской области с требованием отставки губернатора в связи с самоубийством бывшего украинского военного летчика Владислава Волошина. Полиция пропустила в здание администрации Николаевской области около 20 митингующих, которые смогли выступить на заседании облсовета.