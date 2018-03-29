наверх
29.03.201816:33
Курсы валют НБУ
  • USD26.41+ 0.10
  • EUR32.74+ 0.18
Рубрики
Ещё
    Политика

    Николаевский облсовет отложил вопрос отстранения Савченко - СМИ

    (обновлено: )41
    Как отмечается, депутаты Николаевского областного совета проголосовали за то, чтоб заслушать отчет главы Николаевской облгосадминистрации Алексея Савченко в первые две недели апреля.
    Ситуация в здании николаевской ОГА
    "Новости-N"

    КИЕВ, 29 мар — РИА Новости Украина. Депутаты Николаевского областного совета примут решение об объявлении недоверия главе администрации Николаевской области Алексея Савченко после его отчета на внеочередной сессии в апреле, сообщает издание "НикВести".

    Стычка в Николаевском областном совете
    Фото Новости-N
    "Нацдружины" прорвались на сессию Николаевского облсовета

    "Депутаты Николаевского областного совета проголосовали за то, чтоб заслушать отчет главы Николаевской облгосадминистрации Алексея Савченко в первые две недели апреля на внеочередной сессии, а после принимать решение об объявлении недоверия", — говорится в сообщении издания.

    Также сообщается, что после принятого депутатами решения митингующие продолжили блокировать работу сессии, председатель облсовета решила закрыть заседание депутатов.

    Ранее около 300 человек собрались у здания администрации Николаевской области с требованием отставки губернатора в связи с самоубийством бывшего украинского военного летчика Владислава Волошина. Полиция пропустила в здание администрации Николаевской области около 20 митингующих, которые смогли выступить на заседании облсовета.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Украинский пранкер Евгений Вольнов
    ЧП в российском Кемерово: десятки погибших
    Табличка на входе в здание посольства Российской Федерации на бульваре Ланн в Париже
    Холодная война: массовая высылка дипломатов РФ
    Степан Хмара на суде по Савченко
    Арест Савченко: следствие, суд
    Ребенок в больнице. Архивное фото
    Медреформа или медицинский геноцид?