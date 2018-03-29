Самоубийство летчика Волошина. Савченко обратился к сторонникам

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КИЕВ, 29 мар — РИА Новости Украина. Глава Николаевской областной госадминистрации Алексей Савченко призвал своих сторонников не выходить на акции поддержки "в связи с попытками расшатывания ситуации в области".

Ситуация в Николаеве обострилась после гибели и.о. руководителя Николаевского аэропорта, летчика, воевавшего в АТО, Владислава Волошина. По мнению многочисленных активистов и ряда общественных организаций, Волошина довело до самоубийства руководство Николаевской области. в частности Алексей Савченко.

"Я обратился ко всем своим побратимам, ко всем, кого знаю, чтобы ни в коем случае в Николаевской области не проводили митингов в мою поддержку, ничего не делали, не выходили на улицы, чтобы полностью было спокойно и община была в нормальном рабочем режиме", — заявил Савченко в эфире телеканала "112 Украина".

Глава ОГА отметил, что находится в плановом отпуске с 5 марта и по своей инициативе прервал его.

"С 5 марта я нахожусь в плановом отпуске, я это делаю практически каждый год, поэтому, чтобы не отклоняться, я обратился к правоохранительным органам для того, чтобы они меня допросили, и я мог дать исключительную информацию, которой я владею. Я надеюсь, что следствие установит истину в этих вопросах", — сказал он.

Савченко также утверждает, что на Владислава Волошина не производилось никакого давления, поскольку тот "за период своей деятельности не совершил ни одного поступка, который мог бы дискредитировать его работу".

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"Это был кристально честный, ответственный человек, которого я с большой честью, удовольствием имел возможность назначить выполнять свои служебные обязанности… Для меня это очень большая потеря. Приводя Владислава, мне нужно было тщательно думать, взвешивать все. Но имеем то, что имеем… Я не избегаю ни комментариев, ни ответственности. И все причастные понесут ответственность", — сказал чиновник.

Ранее Национальная полиция заявила об отсутствии оснований считать, что руководитель Николаевского аэропорта, герой-летчик Владислав Волошин наложил на себя руки под давлением. К этим выводам в полиции пришли в результате досудебного следствия. Между тем активисты требуют отставки Алексея Савченко.