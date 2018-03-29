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    Политика

    В Николаеве активисты требуют отставки главы ОГА из-за суицида Волошина

    (обновлено: )42210
    В Николаеве возле здания обладминистрации утром собралось около 300 активистов организации "Национальные дружины", ВО "Свобода" и "Движения новых сил", которые требуют отставки руководителя ОГА Алексея Савченко.
    Ситуация возле николаевской ОГА
    nikvesti.com

    КИЕВ, 29 мар — РИА Новости Украина. Около 300 человек собрались у здания администрации Николаевской области с требованием отставки губернатора Алексея Савченко в связи с самоубийством бывшего украинского военного летчика Владислава Волошина, сообщило во вторник агентство УНИАН.

    "В Николаеве возле здания обладминистрации утром собралось около 300 активистов организации "Национальные дружины", ВО "Свобода" и "Движения новых сил", которые требуют отставки руководителя ОГА Алексея Савченко в связи с самоубийством и.о. директора Николаевского аэропорта Владислава Волошина", — говорится в сообщении агентства.

    Сейчас здание охраняют около 200 полицейских, которые плотным кордоном (в пять рядов) перекрыли вход в администрацию. Ситуация пока спокойная, никаких инцидентов между полицией и протестующими не зафиксировано.

    Ранее Национальная полиция заявила об отсутствии оснований считать, что руководитель Николаевского аэропорта, герой-летчик Владислав Волошин наложил на себя руки под давлением. К этим выводам в полиции пришли в результате досудебного следствия. Между тем активисты требуют отставки Алексея Савченко.

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