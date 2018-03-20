В Николаеве требуют отставки губернатора из-за суицида Волошина — журналист

Фото Николаевской ОГА

Радиостанция Голос Столицы

И.о. директора Николаевского аэропорта Владислав Волошин покончил жизнь самоубийством. По данным правоохранителей, на момент трагедии семья была дома вместе с мужем. Выстрел из его комнаты услышала жена, она же вызвала медиков и полицию.

Кроме того, сообщается, что Волошин умер не сразу — он был госпитализирован и скончался уже в больнице от полученного при выстреле ранения. Причина самоубийства пока неизвестна, хотя и сообщается, что, по словам родственников, Волошин в последнее время находился в подавленном состоянии.

По предварительным данным полиции, Волошин застрелился из боевого пистолета без номерных знаков. Это оружие изъято и направлено на проведение экспертизы. Также известно, что полиция открыла уголовное производство по статье Уголовного Кодекса "Умышленное убийство".

Помимо прочего стоит добавить, что Владислав Волошин — бывший военный летчик, ветеран АТО. Россия обвиняла его в атаке на малазийский "Боинг" рейса МН17, который был сбит в Донбассе четыре года назад. Однако, эта версия была опровергнута расследованием прокуратуры Голландии и Украины.

Свою версию самоубийства Волошина высказал в эфире радиостанции Голос Столицы журналист, автор программы журналистских расследований "Чергова Зрада" Андрей Лохматов.

(текст публикуется на языке оригинала)

Чи відомі вам якісь нові деталі цієї справи?

— Ми спілкувалися зі співробітниками аеропорту і нам розказали про те, що останній час головне проблемне питання по Владиславу Волошину в аеропорту було з вимогою ОДА підписати акти виконаних робіт по незаконно відремонтованому аеровокзалу. Це основна тема, основна проблема з цим аеропортом полягає саме в цьому. І Владислав Волошин відмовлявся це робити, тому що це незаконно і він особисто потім відповідав би перед законом за те, що підпише ці акти. Це означає, що була проплата грошей, які неможливо проплатити, тому що немає ані тендеру, ані договору з цією компанією, яка незаконно виконала цей ремонт. Можливо, саме це і могло стати причиною.

Також вчора нам вдалося знайти переписку Владислава Волошина з його колегою, з товаришем за останні тижні, де він говорив, що у нього вже є думки про самогубство, через те що на нього тиснуть в ОДА. І мова йшла саме про голову ОДА Олексія Савченко, і про те що він його не боїться, але йому буде шкода двох дітей, і що він би підписав петицію за відставку Олексія Савченко з посади губернатора, але боїться, щоб його потім не застрелили — як він пише в цій переписці. Поки що така картина.

Відомо вам, чи звертався Владислав Волошин до правоохоронців з цією проблемою?

— Я сумніваюсь, що він вбачав ефективність в таких зверненнях, тому що в Миколаєві багато кому відомо, що, наприклад, прокурор Миколаївської області не є тим прокурором, до якого можна звертатися з приводу губернатора. Тому що прокурор виконує вказівки губернатора, які він йому надає. І це видно і навіть в темі аеропорту, коли прокурор приїжджав в аеропорт разом з губернатором і його спитали: чи не вбачаєте ви, як прокурор, тут незаконних дій? Він сказав, що це звичайна підприємницька діяльність і він не бачить нічого такого. Тому, я думаю, що в принципі ефективність таких звернень була б якщо не нульовою, то ще гіршою.

А що взагалі в місті про це самогубство говорять?

— Великий резонанс, велика шкода, всі висловлюють її і велику злість. Поки не вийшла ця переписка, поки не надійшла якась інформація, в принципі, більшість користувачів Facebook одразу розуміли, що відбувається. І, як мені відомо, то декілька організацій вже планують організовувати мітинг за відставку голови ОДА. І в цілому ситуація тривожна.

Росія звинувачувала Владислава Волошина в атаці на малайзійський "Боїнг" рейсу МН17. І після його самогубства ЗМІ вже почали писати, що Волошин забрав таємницю збитого на Донбасі "Боїнга" з собою і про неї ніхто не дізнається. Чи коментують це якось в місті?

— Ні, коли він приїхав в Миколаїв влітку минулого року і став заступником директора аеропорту, ця тема в принципі ніколи не піднімалася і вважалася вже закритою, що він не має жодного відношення до цієї теми з малайзійським "Боїнгом". І я кажу стовідсотково, що ця тема, на мою думку, до самогубства непричетна.

Крім мітингу, яких ще наслідків чекаєте в місті, в області?

— Наслідків? Чесно кажучи, я особисто і багато моїх знайомих розраховували на те, що після цього голова ОДА сам подасть у відставку. Як ми бачимо, він цього не робить і, мабуть, не бажає цього робити. В цілому, я вважаю, що якщо він перестане бути головою Миколаївської ОДА, ситуація в Миколаєві та області покращиться.

Ранее в эфире "ГС" начальник отдела коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Николаевской области Елена Бережная сообщила все подробности происшествия.