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    Репортажи

    В Николаеве требуют отставки губернатора из-за суицида Волошина — журналист

    (обновлено: )10911
    Николаевский журналист Андрей Лохматов в эфире "ГС" заявил, что до самоубийства Владислава Волошина довел именно глава ОГА Алексей Савченко.
    Владислав Волошин
    Фото Николаевской ОГА

    Радиостанция Голос Столицы

    И.о. директора Николаевского аэропорта Владислав Волошин покончил жизнь самоубийством. По данным правоохранителей, на момент трагедии семья была дома вместе с мужем. Выстрел из его комнаты услышала жена, она же вызвала медиков и полицию.

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    Кроме того, сообщается, что Волошин умер не сразу — он был госпитализирован и скончался уже в больнице от полученного при выстреле ранения. Причина самоубийства пока неизвестна, хотя и сообщается, что, по словам родственников,  Волошин в последнее время находился в подавленном состоянии. 

    По предварительным данным полиции, Волошин застрелился из боевого пистолета без номерных знаков. Это оружие изъято и направлено на проведение экспертизы. Также известно, что полиция открыла уголовное производство по статье Уголовного Кодекса "Умышленное убийство". 

    Помимо прочего стоит добавить, что Владислав Волошин — бывший военный летчик, ветеран АТО. Россия обвиняла его в атаке на малазийский "Боинг" рейса МН17, который был сбит в Донбассе четыре года назад. Однако, эта версия была опровергнута расследованием прокуратуры Голландии и Украины. 

    Свою версию самоубийства Волошина высказал в эфире радиостанции Голос Столицы журналист, автор программы журналистских расследований "Чергова Зрада" Андрей Лохматов.

    (текст публикуется на языке оригинала)

    Чи відомі вам якісь нові деталі цієї справи? 

    — Ми спілкувалися зі співробітниками аеропорту і нам розказали про те, що останній час головне проблемне питання по Владиславу Волошину в аеропорту було з вимогою ОДА підписати акти виконаних робіт по незаконно відремонтованому аеровокзалу. Це основна тема, основна проблема з цим аеропортом полягає саме в цьому. І Владислав Волошин відмовлявся це робити, тому що це незаконно і він особисто потім відповідав би перед законом за те, що підпише ці акти. Це означає, що була проплата грошей, які неможливо проплатити, тому що немає ані тендеру, ані договору з цією компанією, яка незаконно виконала цей ремонт. Можливо, саме це і могло стати причиною.

    Дмитрий Зобнин (слева)
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    Також вчора нам вдалося знайти переписку Владислава Волошина з його колегою, з товаришем за останні тижні, де він говорив, що у нього вже є думки про самогубство, через те що на нього тиснуть в ОДА. І мова йшла саме про голову ОДА Олексія Савченко, і про те що він його не боїться, але йому буде шкода двох дітей, і що він би підписав петицію за відставку Олексія Савченко з посади губернатора, але боїться, щоб його потім не застрелили — як він пише в цій переписці. Поки що така картина.

    Відомо вам, чи звертався Владислав Волошин до правоохоронців з цією проблемою?

    — Я сумніваюсь, що він вбачав ефективність в таких зверненнях, тому що в Миколаєві багато кому відомо, що, наприклад, прокурор Миколаївської області не є тим прокурором, до якого можна звертатися з приводу губернатора. Тому що прокурор виконує вказівки губернатора, які він йому надає. І це видно і навіть в темі аеропорту, коли прокурор приїжджав в аеропорт разом з губернатором і його спитали: чи не вбачаєте ви, як прокурор, тут незаконних дій? Він сказав, що це звичайна підприємницька діяльність і він не бачить нічого такого. Тому, я думаю, що в принципі ефективність таких звернень була б якщо не нульовою, то ще гіршою.

    А що взагалі в місті про це самогубство говорять?

    — Великий резонанс, велика шкода, всі висловлюють її і велику злість. Поки не вийшла ця переписка, поки не надійшла якась інформація, в принципі, більшість користувачів Facebook одразу розуміли, що відбувається. І, як мені відомо, то декілька організацій вже планують організовувати мітинг за відставку голови ОДА. І в цілому ситуація тривожна.

    Матиос о высоком уровне самоубийств среди бойцов АТО. Видео
    112 Украина/Youtube
    Матиос о высоком уровне самоубийств среди бойцов АТО

    Росія звинувачувала Владислава Волошина в атаці на малайзійський "Боїнг" рейсу МН17. І після його самогубства ЗМІ вже почали писати, що Волошин забрав таємницю збитого на Донбасі "Боїнга" з собою і про неї ніхто не дізнається. Чи коментують це якось в місті?

    — Ні, коли він приїхав в Миколаїв влітку минулого року і став заступником директора аеропорту, ця тема в принципі ніколи не піднімалася і вважалася вже закритою, що він не має жодного відношення до цієї теми з малайзійським "Боїнгом". І я кажу стовідсотково, що ця тема, на мою думку, до самогубства непричетна.

    Крім мітингу, яких ще наслідків чекаєте в місті, в області?

    — Наслідків? Чесно кажучи, я особисто і багато моїх знайомих розраховували на те, що після цього голова ОДА сам подасть у відставку. Як ми бачимо, він цього не робить і, мабуть, не бажає цього робити. В цілому, я вважаю, що якщо він перестане бути головою Миколаївської ОДА, ситуація в Миколаєві та області покращиться.

    Ранее в эфире "ГС" начальник отдела коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Николаевской области Елена Бережная сообщила все подробности происшествия.

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