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    Порошенко подписал закон, упрощающий добычу нефти и газа

    (обновлено: )6301
    Закон, подписанный Порошенко, сокращает процедуры предоставления земельных участков для проведения изыскательских работ и работ по строительству, техническому обслуживанию объектов трубопроводного транспорта.
    Президент Украины Петр Порошенко подписывает указ
    Петр Порошенко, twitter

    КИЕВ, 29 мар — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко подписал закон, упрощающий процедуру получения разрешений для начала бурения нефтегазовых скважин, а также выделение земельных участков для работ по добыче нефти и газа, сообщается на сайте Верховной Рады.

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    На сайте парламента в статусе данного закона указано, что документ "возвращен с подписью президента".

    Закон сокращает процедуры предоставления земельных участков для проведения изыскательских работ и работ по строительству, техническому обслуживанию, объектов трубопроводного транспорта и других разрешительных процедур нефтегазодобывающей отрасли, что поможет оптимизировать затраты предприятий отрасли при проведении таких работ и увеличить объемы нефти и газа собственной добычи.

    "Нафтогаз" ожидает прирост добычи газа после подписания закона. "Ожидаемый эффект плюс один миллиард кубометров газа ежегодно", — говорится в сообщении "Нафтогаза" на странице в Facebook.

    Украина прекратила закупку газа у РФ в ноябре 2015 года и в 2016–2017 годах не использовала российское топливо при подготовке к отопительному сезону, закачивая в хранилища газ, закупленный по реверсу в Европе.

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