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    Из РФ высылают 60 американских дипломатов - МИД

    Тема:

    Холодная война: массовая высылка дипломатов РФ (64)

    (обновлено: )23990
    В МИД России сообщили, что в порядке ответных мер 58 сотрудников посольства США в Москве и два работника генерального консульства США в Екатеринбурге объявлены persona non grata.
    Завершение реконструкции шпиля здания МИД РФ
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 29 мар — РИА Новости Украина. Россия высылает 60 американских дипломатов, они должны покинуть территорию России до 5 апреля, сообщило российское министерство иностранных дел в четверг.

    Табличка на входе в здание посольства Российской Федерации на бульваре Ланн в Париже
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Die Welt: высылка российских дипломатов - стратегическая ошибка

    Ранее власти США в знак солидарности с Великобританией по "делу Скрипаля" объявили, что высылают 48 российских дипломатов и 12 сотрудников миссии России при ООН, а также закрывают российское генконсульство в Сиэтле. Российским дипломатам было предписано покинуть США в течение недели — до 2 апреля.

    "Исходя из принципа взаимности, в порядке ответных мер 58 сотрудников посольства США в Москве и два работника генерального консульства США в Екатеринбурге объявлены persona non grata за деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом. Им надлежит покинуть территорию Российской Федерации до 5 апреля", — говорится в сообщении.

    Кроме того, как сообщил чуть ранее глава МИД Сергей Лавров, будет закрыто генконсульство США в Петербурге.

    Работавший на британские спецслужбы Скрипаль и его дочь были отравлены в британском Солсбери 4 марта. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастна Россия, Москва это категорически отрицает.

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