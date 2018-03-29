Die Welt: высылка российских дипломатов - стратегическая ошибка

Тимур Громов, РИА Новости Украина

"Добрый день, я хочу сделать особое заявление", — сообщил председатель Европейского совета Европы Дональд Туск изумленным журналистам во второй половине дня в понедельник.

"Он объявил, что 16 стран — членов ЕС приняли решение выслать российских дипломатов в связи с отравлением бывшего русского двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери в английском городе Солсбери. Туск даже заявил, что дальнейшие санкции не исключены", — пишут Кристоф Б. Шлитц и Павел Локшин в статье для Die Welt.

"Почему именно Туск сделал это заявление, останется загадкой. Туск может говорить от имени 28 стран — членов ЕС, но за двусторонние отношения каждой отдельной страны — члена Союза он не отвечает. Своим заявлением бывший премьер-министр Польши создал впечатление, что речь идет все-таки о решении ЕС, чем высылка русских дипломатов вовсе не является. Со стороны Туска это был не просто дипломатический промах, он совершил тяжелую стратегическую ошибку", — продолжают авторы публикации.

"Но это еще меньшая из проблем. После того как в пятницу все страны — участницы ЕС "самым решительным образом" (по словам Туска) осудили отравление в Солсбери и возложили ответственность за него — "с высокой долей вероятности" — на Москву, сегодня половина стран ЕС не поддержала решение о высылке российских дипломатов", — говорится в статье.

Сомнения в НАТО

"На прошедшей неделе высокопоставленные стратеги НАТО еще сомневались, что за нападением стоит российское правительство: "С какой стати Путину таким способом отягощать отношения между двумя сторонами?" — спрашивали они друг друга в своем кругу", — пишут Шлитц и Локшин.

"Возможно, после принятого в понедельник решения о высылке все немного приблизились к ответу на этот вопрос. Если президент Путин действительно ответственен за происшедшее, то это значит, что ему удалось простым отравлением расколоть ЕС и разжечь там спор относительно того, как европейцам обращаться с Россией. И как раз это всегда было его стратегической целью. Ведь раскол, с точки зрения бывшего агента КГБ, — это ослабление", — продолжают авторы статьи.

"Все страны, которые в ближайшие дни вышлют российских дипломатов — в том числе Германия, Польша и Италия — понимают меру как "знак солидарности с Великобританией". Это можно расценивать как большой успех британского премьер-министра Терезы Мэй. Но как эти страны должны будут реагировать, если такое нападение повторится? И что случится, если такое нападение произойдет в тот момент, когда Великобритания уже не будет членом ЕС? Все эти вопросы внесут огромное напряжение в ЕС и могут стать опасным фактором раскола", — отмечается в публикации.

"Сколько давления нужно оказать на Москву и сколько диалога с ней необходимо? Такие вопросы давно занимают ЕС и НАТО. До сих пор оба союза, несмотря на некоторые расхождения в точках зрения, в конечном итоге выступали единым фронтом. НАТО отвечала за устрашение на Востоке, ЕС проводил стратегию "выборочного партнерства", от имени всего сообщества требовал реализации Минских соглашений и продления санкций в ответ на аннексию Крыма. Теперь же действует не Европейский союз, а просто "группа стран", как недавно саркастически заявило российское министерство иностранных дел", — пишут Шлитц и Локшин.

"Вашингтон высылает 60 дипломатов, страны ЕС — горстку или даже меньше. Иначе как символическим актом действия европейских государств назвать нельзя. Это даже не комариный укус. Такое Москву не остановит в случае, если ей вздумается инициировать новые отравления", — продолжают авторы статьи.

"Страны, высылающие дипломатов это, конечно, понимают. Но они хотели сделать что-то в знак солидарности. Однако неясно, не принесет ли данная акция в конечном итоге значительно больше убытков, чем пользы. Москва же может воспользоваться ею как поводом для продолжения своей деструктивной политики в Сирии, Ливии или Иране, то есть как раз там, где у таких государств, как Германия, Италия или США, есть четко сформулированные интересы", — говорится в публикации.

Россия говорит о провокации

"Правительства ФРГ и других стран, высылающих дипломатов, не пояснили, почему они действовали так быстро. Какая на то была причина? Почему не дождались результатов исследования независимых международных экспертов Организации за запрещения химического оружия (ОЗХО) — хотя бы для того, чтобы сделать свою позицию менее уязвимой? После аферы с якобы имеющимся у Ирака оружием массового поражения общество западноевропейских стран вправе ожидать ответы на подобные вопросы", — пишут Шлитц и Локшин.

"Независимо от этого, российское правительство незамедлительно отреагирует на высылку своих дипломатов. "Ответ будет аналогичным и, вероятно, адекватным", — заявил официальный представитель правительства в Москве. Возможно все: как начало нового и более долгого периода охлаждения отношений, так и — в лучшем случае — простая перебранка, которая забудется через пару недель", — говорится в статье.

"Министерство иностранных дел в Москве раскритиковало в своем заявлении данный шаг ЕС, расценив его как "провокационный жест пресловутой солидарности с Лондоном". Далее в заявлении говорится, что страны, высылающие российских дипломатов, пошли на поводу у властей Великобритании, способствуя тем самым продолжению конфронтационной линии на эскалацию ситуации", — продолжают авторы публикации.

"Теперь можно ожидать как минимум "зеркальной" высылки такого же числа европейских и американских дипломатов из России. Но скорее всего Москве этого покажется мало. Как и в случае с высылкой сотрудников британского посольства неделю назад, следует ожидать еще каких-то шагов. Так, после 25 лет деятельности пришлось прекратить работу культурному центру Британский совет. Можно себе представить и дальнейшие шаги, например, закрытие консульств — британское консульство в Санкт-Петербурге уже закрыли", — напомнили Шлитц и Локшин.

"С другой стороны, относительно небольшое число высылаемых европейцами дипломатов свидетельствует о том, что они, в отличие от американцев, хотели бы ограничиться умеренной реакцией. Четыре высылаемых дипломата из Германии и Польши — не конец света. Как со злорадством заметили в Москве, половина стран — членов ЕС вообще отказались от какой-либо реакции", — говорится в статье.

Москва ищет конфликта с США

"Это могло бы означать, что, например, Институт Гете в Москве избежит судьбы Британского совета, если только Москва не будет желать эскалации конфликта с европейцами. Москва стремится скорее к конфликту с США. Уже только высылка 755 американских дипломатов этим летом в ответ на новые санкции была несоразмерной, ведь перед этим американцы выслали только 35 сотрудников российского посольства", — продолжают авторы публикации.

"Высылка дипломатов пришлась в России на скорбный день. Во время крупного пожара в одном из торговых центров в сибирском городе Кемерово погибло более 60 человек, в том числе много детей. Трагедия останется на повестке дня русских политиков и средств массовой информации несколько дней, если не недель. Узнав о событиях в Кемерово, европейцы могли бы выбрать для акции более подходящее время. Теперь у Москвы есть повод представить реакцию США и европейцев как бессердечную провокацию. И многие русские будут считать именно так", — пишут Шлитц и Локшин.

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"Возможно, в будущем Путин попытается вырвать такие страны, как Австрия, Греция и Болгария, отказавшиеся от высылки дипломатов, из общего европейского фронта, сделав им привлекательные экономические предложения. И чем заманчивее будут подобные предложения, тем труднее будет их политическому руководству, находящемуся под давлением промышленников и профсоюзов, отказаться. Как видно, драма вокруг шпиона Скрипаля еще далека от завершения", — говорится в статье.