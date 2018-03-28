Россия имеет право заменить высланных дипломатов - МИД ФРГ

TOBIAS SCHWARZ / AFP

КИЕВ, 28 мар — РИА Новости Украина. Представитель министерства иностранных дел Германии заявил, что по международному праву Россия может прислать новых дипломов взамен тех, чтобы были высланы из страны в связи с "делом Скрипаля", сообщило в среду агентство Франс Пресс.

Ранее ряд стран Европы, в том числе Франция, Германия и Польша, прибалтийские страны, Украина, Молдавия, Хорватия, Албания, а также США и Канада ранее приняли решение о высылке в общей сложности более 100 российских дипломатов в связи с делом Скрипаля. МИД РФ предупредил, что этот недружественный шаг не останется без ответа.

Представитель МИД ФРГ завяли, что Берлин выбрал для высылки четырех российских дипломатов на основании их "связей с разведывательными службами". При этом он положительно ответил на вопрос, есть ли у России возможность заменить этих четырех дипломатов, сославшись на Венскую дипломатическую конвенцию.

При этом правительство Германии отвергло заявления, что решение о высылке дипломатов было принято преждевременно. По словам представителя МИД ФРГ Райнера Бройля, Россия не предприняла конструктивных усилий и не сотрудничала с британским расследованием отравления Скрипаля.

"Мы отреагировали сдержано и уместно", — цитирует Бройля агентство Ассошиэйтед Пресс.

В свою очередь официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт заявил, что "расследование в Великобритании проводилось на очень высоком уровне, а решение стран-членов ЕС было принято на основании интенсивных контактов и объяснений со стороны британского правительства".

В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.