Быков о высылке дипломатов РФ: нужно дружить со здравым смыслом

РИА Новости Украина

"Дело Скрипаля" переросло в дипломатический конфликт — США и ряд европейских стран, в том числе и Украина, приняли решение о высылке российских дипломатов.

Канада проинформировала о высылке четырех сотрудников посольства РФ и генерального консульства в связи с "делом Скрипаля". Швеция высылает одного дипломата, ФРГ — четверых, Польша — четверых, Латвия — одного дипломата и одного сотрудника "Аэрофлота", Литва — троих дипломатов, Италия — двоих, Франция — четверых, Эстония — одного, Чехия — троих, Нидерланды — двоих, Румыния — одного, Финляндия — одного, Дания — двоих, Хорватия — одного, Швеция — одного, Албания — двоих, Испания — двоих.

А вот Словения, Австрия и Болгария решили не высылать российских дипломатов.

Политический эксперт Сергей Быков считает, что Словакия вслед за Австрией продемонстрировала прагматичный подход и не последовала за всеобщей истерией.

"Вчера Себастьян Курц, а сегодня и Петер Пеллегрини заявили о том, что не будут высылать российских дипломатов, пока не получат доказательств причастности России к убийству Скрыпаля в Британии. Интересно, как будут вести себя лидеры стран, которые выслали дипломатов, если окажется, что причастность России к убийству — фейк?" – задается вопросом Быков у себя в Facebook.

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Конечно, сегодня популярно во всем винить Россию, но нужно ведь дружить и со здравым смыслом, отмечает эксперт.

"Очень жаль, что Президент Украины решил словить долю хайпа, не оценивая дальнейших последствий для украинцев, проживающих в России)))", – резюмирует Быков.