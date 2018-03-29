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    Быков о высылке дипломатов РФ: нужно дружить со здравым смыслом

    Тема:

    Холодная война: массовая высылка дипломатов РФ (58)

    (обновлено: )990122
    Словакия вслед за Австрией продемонстрировала прагматичный подход, заявив, что не будет высылать российских дипломатов, пока не получит доказательств причастности РФ к отравлению Скрипаля, считает политический эксперт Сергей Быков.
    Флаг России
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    РИА Новости Украина

    "Дело Скрипаля" переросло в дипломатический конфликт — США и ряд европейских стран, в том числе и Украина, приняли решение о высылке российских дипломатов

    Табличка на входе в здание посольства Российской Федерации на бульваре Ланн в Париже
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Дело Скрипаля и "холодная война": массовая высылка российских дипломатов
     

    Канада проинформировала о высылке четырех сотрудников посольства РФ и генерального консульства в связи с "делом Скрипаля". Швеция высылает одного дипломата, ФРГ — четверых, Польша — четверых, Латвия — одного дипломата и одного сотрудника "Аэрофлота", Литва — троих дипломатов, Италия — двоих, Франция — четверых, Эстония — одного, Чехия — троих, Нидерланды — двоих, Румыния — одного, Финляндия — одного, Дания — двоих, Хорватия — одного, Швеция — одного, Албания — двоих, Испания — двоих.

    А вот Словения, Австрия и Болгария решили не высылать российских дипломатов. 

    Политический эксперт Сергей Быков считает, что Словакия вслед за Австрией продемонстрировала прагматичный подход и не последовала за всеобщей истерией.

    "Вчера Себастьян Курц, а сегодня и Петер Пеллегрини заявили о том, что не будут высылать российских дипломатов, пока не получат доказательств причастности России к убийству Скрыпаля в Британии. Интересно, как будут вести себя лидеры стран, которые выслали дипломатов, если окажется, что причастность России к убийству — фейк?" – задается вопросом Быков у себя в Facebook

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    Конечно, сегодня популярно во всем винить Россию, но нужно ведь дружить и со здравым смыслом, отмечает эксперт. 

    "Очень жаль, что Президент Украины решил словить долю хайпа, не оценивая дальнейших последствий для украинцев, проживающих в России)))", – резюмирует Быков. 

    Facebook Сергея Быкова
    Комментарий Сергея Быкова о "деле Скрипаля"
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