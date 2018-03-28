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    Более 60 российских дипломатов остаются работать в Украине - МИД

    Тема:

    Холодная война: массовая высылка дипломатов РФ (54)

    (обновлено: )83
    По информации украинского внешнеполитического ведомства, в Украине работало 79 российских дипломатов.
    Министерство иностранных дел Украины
    Евгений Котенко

    КИЕВ, 28 мар — РИА Новости Украина. Замглавы МИД по вопросам евроинтеграции Елена Зеркаль заявила, что в Украине остаются работать 66 российских дипломатов.

    МИД Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    Ранее в среду пресс-служба посольства РФ сообщила, что объявленные в Украине персона нон грата сотрудники посольства РФ уже покинули страну.

    "Их работало в Украине 79 человек. Сейчас, после того, как 13 поедут домой, останется также достаточно много, то есть 66", — сказала Зеркаль в эфире украинского радио "Новое время". По ее словам, украинских дипломатов в России меньше, и это создает дополнительное напряжение для украинских представительств в большинстве регионов России.

    Ряд стран Европы, в том числе Франция, Германия и Польша, прибалтийские страны, Украина, Молдавия, Хорватия, Албания, а также США и Канада ранее приняли решение о высылке в общей сложности более 100 российских дипломатов в связи с делом Скрипаля. МИД РФ предупредил, что этот недружественный шаг не останется без ответа.

    Работавший на британские спецслужбы экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в британском Солсбери 4 марта. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.

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