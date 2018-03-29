Обвинение выступило за открытый суд над Савченко

КИЕВ, 29 мар — РИА Новости Украина. Судебный процесс над народным депутатом Надеждой Савченко должен проходить публично, заявил в четверг журналистам прокурор Александр Банник, представляющий сторону обвинения.

По версии Генпрокуратуры, Савченко планировала теракты в здании парламента и правительственном квартале. Ей грозит от пяти лет до пожизненного лишения свободы. Ранее ряд СМИ сообщили, что суд над Савченко может пройти в закрытом режиме. Согласно украинскому законодательству, все судебные процессы проходят в открытом режиме. Однако по ходатайству сторон или в ряде случаев, предусмотренных законом, судебный процесс может проходить в закрытом режиме.

"Пока это только слухи (что процесс будет закрытым — Ред.). Сторона обвинения не принимает такое решение. И считает, что дело должно быть публичным", — заявил Банник.

Читайте также: AgoraVox: Дело Савченко — "Игра престолов" по-украински

Суд в Киеве 23 марта арестовал Савченко на два месяца. В суде она заявила, что объявляет голодовку. В четверг Апелляционный суд Киева оставил Савченко под арестом. Обвинения против нее появились в связи с делом руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана, которого задержали с крупной партией оружия при попытке выехать из самопровозглашенной ДНР на подконтрольную Киеву территорию. Сама Савченко признала, что помогала вывозить из Донбасса оружие и рисовала схемы уничтожения правительственного квартала в Киеве, но заявила, что все это было "сюрреализмом и политической провокацией", а основная ее цель была "показать властям, что они тоже смертны".

Рада Украины ранее дала согласие на привлечение Савченко к уголовной ответственности, ее задержание и арест. При этом мандат депутата за ней сохраняется.