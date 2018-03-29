наверх
29.03.201819:53
Курсы валют НБУ
  • USD26.41+ 0.10
  • EUR32.74+ 0.18
Рубрики
Ещё
    Общество

    Сестра Савченко о голодовке: Надежде становится хуже

    Тема:

    Арест Савченко: следствие, суд (247)

    (обновлено: )25
    Вера Савченко сообщила, что состояние ее сестры ухудшается, у Надежды из-за голодовки частое сердцебиение и была кровавая рвота.
    Савченко в суде
    УНИАН

    КИЕВ, 29 мар — РИА Новости Украина. Состояние здоровья арестованного народного депутата Украины Надежды Савченко, которая объявила голодовку в СИЗО, начало ухудшаться.

    Надежда Савченко показала гранаты, которые принесла в Раду
    УНИАН
    AgoraVox: Дело Савченко - "Игра престолов" по-украински

    Об этом по завершению рассмотрения жалобы на арест Савченко в Апелляционном суде Киева заявила ее сестра Вера, сообщает УНН.

    "Сегодня врач из СИЗО сообщил мне что у Надежды температура — это признаки голодания, частое сердцебиение, сохнет носоглотка (я передала ей капли) и была кровавая рвота", — сказала Вера Савченко.

    Напомним, по версии Генпрокуратуры Украины, Савченко планировала теракты в здании парламента и правительственном квартале. Ей грозит от пяти лет до пожизненного лишения свободы. Суд в Киеве 23 марта арестовал депутата на два месяца. В суде она заявила, что объявляет голодовку. В четверг суд рассмотрит апелляцию защиты Савченко на ее арест.

    Обвинения против Савченко появились в связи с делом руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана, которого задержали с крупной партией оружия при попытке выехать из самопровозглашенной ДНР на подконтрольную Киеву территорию. Сама Савченко признала, что помогала вывозить из Донбасса оружие и рисовала схемы уничтожения правительственного квартала в Киеве, но заявила, что все это было "сюрреализмом и политической провокацией", а основная ее цель была "показать властям, что они тоже смертны".

    Рада Украины ранее дала согласие на привлечение Савченко к уголовной ответственности, ее задержание и арест. При этом мандат депутата за ней сохраняется.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Президент РФ В. Путин почтил память погибших при пожаре в Кемерово
    ЧП в российском Кемерово: десятки погибших
    Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш
    Холодная война: массовая высылка дипломатов РФ
    Савченко в суде
    Арест Савченко: следствие, суд
    Олег Петренко
    Медреформа или медицинский геноцид?