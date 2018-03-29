Сестра Савченко о голодовке: Надежде становится хуже

КИЕВ, 29 мар — РИА Новости Украина. Состояние здоровья арестованного народного депутата Украины Надежды Савченко, которая объявила голодовку в СИЗО, начало ухудшаться.

Об этом по завершению рассмотрения жалобы на арест Савченко в Апелляционном суде Киева заявила ее сестра Вера, сообщает УНН.

"Сегодня врач из СИЗО сообщил мне что у Надежды температура — это признаки голодания, частое сердцебиение, сохнет носоглотка (я передала ей капли) и была кровавая рвота", — сказала Вера Савченко.

Напомним, по версии Генпрокуратуры Украины, Савченко планировала теракты в здании парламента и правительственном квартале. Ей грозит от пяти лет до пожизненного лишения свободы. Суд в Киеве 23 марта арестовал депутата на два месяца. В суде она заявила, что объявляет голодовку. В четверг суд рассмотрит апелляцию защиты Савченко на ее арест.

Обвинения против Савченко появились в связи с делом руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана, которого задержали с крупной партией оружия при попытке выехать из самопровозглашенной ДНР на подконтрольную Киеву территорию. Сама Савченко признала, что помогала вывозить из Донбасса оружие и рисовала схемы уничтожения правительственного квартала в Киеве, но заявила, что все это было "сюрреализмом и политической провокацией", а основная ее цель была "показать властям, что они тоже смертны".

Рада Украины ранее дала согласие на привлечение Савченко к уголовной ответственности, ее задержание и арест. При этом мандат депутата за ней сохраняется.