Фото дня. Савченко оставили под стражей

"Апелляционные жалобы защитников в интересах Савченко оставить без удовлетворения", — сказал в четверг председательствующий судья.

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Решение не подлежит обжалованию.

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По версии Генпрокуратуры Украины, Савченко планировала теракты в здании парламента и правительственном квартале. Ей грозит от пяти лет до пожизненного лишения свободы. Суд в Киеве 23 марта арестовал депутата на два месяца. При этом Савченко объявила голодовку. Позднее адвокаты Савченко подали апелляцию на ее арест.