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    Политика

    Фото дня. Савченко оставили под стражей

    Тема:

    Арест Савченко: следствие, суд (248)

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    Апелляционный суд Киева в четверг решил оставить депутата Верховной Рады Украины Надежду Савченко под стражей. Мотивационная часть решения суда будет обнародована позже.
    Рассмотрение апелляции по делу Н. Савченко в Киеве
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    "Апелляционные жалобы защитников в интересах Савченко оставить без удовлетворения", — сказал в четверг председательствующий судья. 

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    Решение не подлежит обжалованию.

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    По версии Генпрокуратуры Украины, Савченко планировала теракты в здании парламента и правительственном квартале. Ей грозит от пяти лет до пожизненного лишения свободы. Суд в Киеве 23 марта арестовал депутата на два месяца. При этом Савченко объявила голодовку. Позднее адвокаты Савченко подали апелляцию на ее арест.

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    Рассмотрение апелляции по делу Н. Савченко в Киеве

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