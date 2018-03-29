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    Политика

    Герой Украины Степан Хмара готов взять на поруки Савченко

    Тема:

    Арест Савченко: следствие, суд (244)

    (обновлено: )131
    80-летний Степан Хмара заявил, что готов взять народного депутата Надежду Савченко на поруки. Его ходатайство приобщено к материалам дела.
    Степан Хмара на суде по Савченко
    unn.com.ua

    КИЕВ, 29 мар — РИА Новости Украина. Бывший народный депутат, Герой Украины 80-летний Степан Хмара заявил Апелляционном суде Киева о готовности взять на поруки народного депутата Надежду Савченко.

    Суд рассматривает апелляцию на арест Надежды Савченко
    Радио Свобода
    Суд рассматривает апелляцию на арест Надежды Савченко. Онлайн

    Сейчас ходатайство Хмары приобщено к материалам дела и должно быть рассмотрено судом позже, сообщает УНН.

    Ранее Надежда Савченко заявила, что надеется, что суд над ней будет открытым.

    По версии Генпрокуратуры Украины, Савченко планировала теракты в здании парламента и правительственном квартале. Ей грозит от пяти лет до пожизненного лишения свободы. Суд в Киеве 23 марта арестовал депутата на два месяца. В суде она заявила, что объявляет голодовку. В четверг суд рассмотрит апелляцию защиты Савченко на ее арест.

    Обвинения против Савченко появились в связи с делом руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана, которого задержали с крупной партией оружия при попытке выехать из самопровозглашенной ДНР на подконтрольную Киеву территорию. Сама Савченко признала, что помогала вывозить из Донбасса оружие и рисовала схемы уничтожения правительственного квартала в Киеве, но заявила, что все это было "сюрреализмом и политической провокацией", а основная ее цель была "показать властям, что они тоже смертны".

    Рада Украины ранее дала согласие на привлечение Савченко к уголовной ответственности, ее задержание и арест. При этом мандат депутата за ней сохраняется.

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