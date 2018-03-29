Герой Украины Степан Хмара готов взять на поруки Савченко

КИЕВ, 29 мар — РИА Новости Украина. Бывший народный депутат, Герой Украины 80-летний Степан Хмара заявил Апелляционном суде Киева о готовности взять на поруки народного депутата Надежду Савченко.

Сейчас ходатайство Хмары приобщено к материалам дела и должно быть рассмотрено судом позже, сообщает УНН.

Ранее Надежда Савченко заявила, что надеется, что суд над ней будет открытым.

По версии Генпрокуратуры Украины, Савченко планировала теракты в здании парламента и правительственном квартале. Ей грозит от пяти лет до пожизненного лишения свободы. Суд в Киеве 23 марта арестовал депутата на два месяца. В суде она заявила, что объявляет голодовку. В четверг суд рассмотрит апелляцию защиты Савченко на ее арест.

Обвинения против Савченко появились в связи с делом руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана, которого задержали с крупной партией оружия при попытке выехать из самопровозглашенной ДНР на подконтрольную Киеву территорию. Сама Савченко признала, что помогала вывозить из Донбасса оружие и рисовала схемы уничтожения правительственного квартала в Киеве, но заявила, что все это было "сюрреализмом и политической провокацией", а основная ее цель была "показать властям, что они тоже смертны".

Рада Украины ранее дала согласие на привлечение Савченко к уголовной ответственности, ее задержание и арест. При этом мандат депутата за ней сохраняется.