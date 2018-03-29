Апелляционный суд оставил Савченко под стражей

КИЕВ, 29 мар — РИА Новости Украина. Апелляционный суд Киева решил оставить депутата Верховной Рады Надежду Савченко под стражей, передает корреспондент РИА Новости.

По версии Генпрокуратуры, Савченко планировала теракты в здании парламента и правительственном квартале. Ей грозит от пяти лет до пожизненного лишения свободы. Суд в Киеве 23 марта арестовал депутата на два месяца. При этом Савченко объявила голодовку. Позднее адвокаты Савченко подали апелляцию на ее арест.

"Апелляционные жалобы защитников в интересах Савченко оставить без удовлетворения", — сказал в четверг председательствующий судья. Мотивационная часть решения суда будет обнародована позже.

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Решение не подлежит обжалованию.

Обвинения против Савченко появились в связи с делом руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана, которого задержали с крупной партией оружия при попытке выехать из самопровозглашенной ДНР на подконтрольную Киеву территорию. Сама Савченко признала, что помогала вывозить из Донбасса оружие и рисовала схемы уничтожения правительственного квартала в Киеве, но заявила, что все это было "сюрреализмом и политической провокацией", а основная ее цель была "показать властям, что они тоже смертны".