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    Апелляционный суд оставил Савченко под стражей

    Тема:

    Арест Савченко: следствие, суд (245)

    (обновлено: )89
    Председательствующий судья Апелляционного суда Киева объявил, что жалобы защитников в интересах Надежды Савченко решено оставить без удовлетворения.
    Заседание Шевченковского райсуда Киева по избранию меры пресечения Надежде Савченко
    УНИАН

    КИЕВ, 29 мар — РИА Новости Украина. Апелляционный суд Киева решил оставить депутата Верховной Рады Надежду Савченко под стражей, передает корреспондент РИА Новости.

    По версии Генпрокуратуры, Савченко планировала теракты в здании парламента и правительственном квартале. Ей грозит от пяти лет до пожизненного лишения свободы. Суд в Киеве 23 марта арестовал депутата на два месяца. При этом Савченко объявила голодовку. Позднее адвокаты Савченко подали апелляцию на ее арест.

    Стоп-кадр из ролика Надежды Савченко
    Фото facebook.com/pg/Savchenko.Nadiia
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    "Апелляционные жалобы защитников в интересах Савченко оставить без удовлетворения", — сказал в четверг председательствующий судья. Мотивационная часть решения суда будет обнародована позже.

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    Решение не подлежит обжалованию.

    Обвинения против Савченко появились в связи с делом руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана, которого задержали с крупной партией оружия при попытке выехать из самопровозглашенной ДНР на подконтрольную Киеву территорию. Сама Савченко признала, что помогала вывозить из Донбасса оружие и рисовала схемы уничтожения правительственного квартала в Киеве, но заявила, что все это было "сюрреализмом и политической провокацией", а основная ее цель была "показать властям, что они тоже смертны".

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