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    Премьер Молдавии высказался по поводу объединения страны с Румынией

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    По словам молдавского премьера Павла Филипа, правительство Молдавии исключает объединение с Румынией, несмотря на призывы к объединению двух стран.
    Премьер-министр Молдавии Павел Филип
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 11 мая — РИА Новости Украина. Молдавия является суверенным и независимым государством, она будет с Румынией лишь в составе ЕС, заявил молдавский премьер Павел Филип газете The Guardian.

    Флаги Молдавии
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Молдавия стремится к объединению с Румынией, но не вся

    "Правительство Молдавии исключает объединение с Румынией, несмотря на призывы к объединению двух стран", — сообщает издание.

    Филип сказал, что Молдавия — это суверенное государство, независимое от Румынии.

    "Слишком много было сказано об объединении, идентичности, языке, а я хочу увидеть конкретные шаги по развитию страны. Подобные разговоры (об объединении) следует отложить до лучших времен, хотя уровень отношений между двумя странами находится на историческом максимуме", — сказал молдавский премьер изданию.

    Тем не менее, Филип считает, что Молдавия может быть вместе с Румынией "в составе ЕС".

    Ранее 25 марта в Кишиневе прошел митинг, во время которого была подписана Декларация об объединении двух стран. По словам организаторов, в манифестации участвовали более 100 тысяч человек, но полиция сообщает, что их было не больше 7 тысяч.

    Через два дня после этого парламент Румынии принял символическую декларацию об объединении.

    Президент Молдавии Игорь Додон ранее заявлял о намерении провести референдум, чтобы законодательно запретить идеи унионизма, то есть объединения с Румынией. По данным соцопросов, подавляющее большинство граждан Молдавии высказываются против присоединения республики к соседней стране.

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