По словам лидера платформы DA Андрея Нэстасе, после окончания срока ультиматума никакого ответа от властей не было. Лидер "Нашей партии" Ренато Усатый заявил, что переговоры в пятницу утром не состоятся.
Досрочные парламентские выборы для Молдавии означают усугубление кризиса. Выборы "приведут к критической финансово-экономической деградации, а из этого состояния будет очень трудно выйти", заявил глава молдавского Кабмина Павел Филип.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".