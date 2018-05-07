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    Президент Молдавии однозначно высказался о базах НАТО в стране

    Тема:

    НАТО: надо или не надо? (350)

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    По словам президента Молдавии Игоря Додона, подавляющее большинство граждан Молдавии категорически против строительства баз на территории республики.
    Президент Молдавии Игорь Додон
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 7 мая — РИА Новости Украина. Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что никаких баз НАТО на территории Молдавии нет и не будет, пока он является президентом республики.

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    "Я объехал все наши военные базы в республике Молдова — никаких угроз и попыток строительства баз чужих на территории республики Молдова сейчас нет и, я уверен, не будет в ближайшее время. По крайней мере пока я президент республики Молдова, этого точно не будет", — сказал он в воскресенье в интервью телеканалу "Звезда".

    Кроме этого, Додон уверен, что нет никаких шансов поставить базы НАТО без согласия президента. Он также отметил, что подавляющее большинство граждан Молдавии категорически против строительства баз на территории республики.

    "Даже если кто-то попытается через Конституционный суд… как-то это обойти, будут народные волнения в республике Молдова, и это плохо закончится для тех, кто запустит этот процесс", — уверен президент.

    Ранее сообщалось, что корабли 2-й постоянной военно-морской группы НАТО вошли в Черное море.

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