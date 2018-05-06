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    Дерзкие действия украинских военных изменили сценарий учений НАТО в Германии

    (обновлено: )191
    По информации Генштаба ВСУ, десантники 79 десантно-штурмовой бригады и танкисты 14 отдельной механизированной бригады в ходе наступления зашли глубоко в тыл противника и заняли оборону вблизи городка Равенсдорф.
    Канал Генштаба ВСУ на Youtube

    Военным удалось уничтожить более 10 единиц вражеской техники, среди которых 4 танка Abrams, 4 бронемашины Bradley, два вертолета Apache и несколько автомобилей HMMV, а также до 20 человек личного состава. С украинской стороны потери составили 1 БТР, 2 танка, и 13 военнослужащих.

    "Они не ожидали, что мы так глубоко у них тылу. Эта позиция действительно выгодная для нас. План на сегодня — удерживать позицию и продолжать раздражать противника", — сказал офицер связи капитан Буртон (ВС США).

    Противник неоднократно пытался выявить украинские позиции с помощью беспилотных летательных аппаратов, и затем обратился к штурму силами к механизированной роты на бронемашинах Bradley.

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    Поскольку это обучение, то наблюдателями было принято решение переиграть этот эпизод. В ходе повторного штурма представители сил BLUEFOR потеряли две бронемашины и отступили.

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