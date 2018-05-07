В Румынии авто влетело в автобус с украинцами: кадры очевидцев

Пассажирский автобус, который перевозил группу украинских туристов, попал в аварию на территории Румынии.

"Автомобиль с двумя женщинами ударил нас в угол. В результате чего автобус съехал в кювет. Мы ехали на небольшой скорости, там не высоко было. Водители пытались вдвоем вывернуть руль, но его заклинило", — опубликованы подробности об происшествии в Telegram-канале YaroslavWave Channel.

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Очевидцы сообщают, что в результате аварии пострадали четыре человека, они госпитализированы. Больше всего досталось водителю и пассажирке, сидевшей ближе всего к месту удара.

Остальных украинцев пересадили в другие автобусы, чтобы довезти до границы.