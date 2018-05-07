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    Фотоленты

    В Румынии авто влетело в автобус с украинцами: кадры очевидцев

    (обновлено: )75
    Автобус с украинцами попал в ДТП в Румынии
    Автобус с украинцами попал в ДТП в Румынии
    Автобус с украинцами попал в ДТП в Румынии
    Автобус с украинцами попал в ДТП в Румынии
    Автобус с украинцами попал в ДТП в Румынии
    Автобус с украинцами попал в ДТП в Румынии
    Автобус с украинцами попал в ДТП в Румынии
    Автобус с украинцами попал в ДТП в Румынии
    Автобус с украинцами попал в ДТП в Румынии
    Автобус с украинцами попал в ДТП в Румынии
    Фото Telegram-канал YaroslavWave Channel
    Автобус с украинцами попал в ДТП в Румынии
    YaroslavWaveChannel
    Автобус с украинцами попал в ДТП в Румынии
    YaroslavWaveChannel
    Автобус с украинцами попал в ДТП в Румынии
    YaroslavWaveChannel
    Автобус с украинцами попал в ДТП в Румынии
    YaroslavWaveChannel
    Автобус с украинцами попал в ДТП в Румынии
    YaroslavWaveChannel
    Автобус с украинцами попал в ДТП в Румынии
    Автобус с украинцами попал в ДТП в Румынии
    Фото Telegram-канал YaroslavWave Channel
    Автобус с украинцами попал в ДТП в Румынии
    YaroslavWaveChannel

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    Автобус с украинцами попал в ДТП в Румынии

    Пассажирский автобус, который перевозил группу украинских туристов, попал в аварию на территории Румынии. 

    Видео с места кошмарной аварии в Днепре
    Видео пользователя Facebook Михаил Тонконогий
    Появилось видео кошмарного ДТП в Днепре

    "Автомобиль с двумя женщинами ударил нас в угол. В результате чего автобус съехал в кювет. Мы ехали на небольшой скорости, там не высоко было. Водители пытались вдвоем вывернуть руль, но его заклинило", — опубликованы подробности об происшествии в Telegram-канале YaroslavWave Channel.

    Смотрите также: Жуткое ДТП в Днепре: в сети выложены новые кадры

    Очевидцы сообщают, что в результате аварии пострадали четыре человека, они госпитализированы. Больше всего досталось водителю и пассажирке, сидевшей ближе всего к месту удара.

    Остальных украинцев пересадили в другие автобусы, чтобы довезти до границы.

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