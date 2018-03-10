Сообщается, что 15 сентября, когда на Яворивском полигоне в рамках украинско-американских командно-штабных учений Rapid Trident-2017 состоится VIP- день, здесь ожидается прибытие верховного главнокомандующего вооруженных сил Украины Петра Порошенко.
Администрация президента США Барака Обамы предала гласности общую информацию о мероприятиях, которые США осуществляют для поддержания безопасности в Украине, Грузии и Молдове, а также помощь, предоставляемую Альянсом этим странам.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".