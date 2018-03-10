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    Rapid Trident (украинско-американские военные учения)

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 7
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    Как инструкторы НАТО обучают украинских военных
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    По закону, на территорию Украины разрешается допуск военных подразделений США и других государств-членов НАТО в количестве до 3 тысяч военнослужащих с вооружением и военной техникой.
    Церемония открытия украинско-американских военных учений Rapid Trident - 2017
    Порошенко посетит украинско-американские учения Rapid Trident - СМИ
    19:37 12.09.2017
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    Сообщается, что 15 сентября, когда на Яворивском полигоне в рамках украинско-американских командно-штабных учений Rapid Trident-2017 состоится VIP- день, здесь ожидается прибытие верховного главнокомандующего вооруженных сил Украины Петра Порошенко.
    Международные военные учения Rapid trident-2016 во Львовской области. Архивное фото
    С размахом. К учениям под Львовом привлекут 2500 военных из 15 стран
    19:10 10.08.2017
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    Учения стартуют во Львовской области в начале сентября. По словам Степана Полторака, нынешние учения пройдут "с большим масштабом, чем в предыдущие годы".
    Международные военные учения Rapid trident. Архивное фото
    ВВС Украины готовятся к Rapid Trident-2017 - Минобороны
    13:59 18.05.2017
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    Осуществлен осмотр площадок приземления, на которые во время учений планируется десантирование личного состава Сил специальных операций ВСУ с самолета Национальной гвардии штата Калифорния С-130J.
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    Вопрос обороны. США начали новый этап отношений с Украиной
    13:05 15.07.2016
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    Администрация президента США Барака Обамы предала гласности общую информацию о мероприятиях, которые США осуществляют для поддержания безопасности в Украине, Грузии и Молдове, а также помощь, предоставляемую Альянсом этим странам.
    Украинско-американские военные учения Rapid Trident-2016 на Яворовском полигоне
    Стартовали украинско-американские учения Rapid Trident-2016
    14:07 27.06.2016
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    К учениям также привлечены военнослужащие из Канады, Великобритании, Болгарии, Литвы, Турции, Румынии, Грузии, Молдавии, Польши, Норвегии и Швеции. Они продлятся до 8 июля.
    Учения Rapid Trident. Архивное фото
    Крупнейшие военные учения Rapid Trident-2016 начинаются в Украине
    02:12 27.06.2016
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    По информации Минобороны Украины, в крупнейших с начала года военных учениях Rapid Trident-2016 примут участие более 1,8 тысячи военнослужащих из 14 стран мира.
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
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    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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