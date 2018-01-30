Вступил в силу закон о допуске военных США в Украину

Пресс-служба Минобороны

КИЕВ, 30 янв — РИА Новости Украина. Закон, разрешающий допуск подразделений вооруженных сил других государств, в том числе США, на территорию Украины в 2018 году для участия в многонациональных учениях, вступил в силу во вторник. Документ опубликован в официальной прессе — парламентской газете "Голос Украины".

Ранее президент Петр Порошенко попросил Раду одобрить его решение о допуске на территорию Украины подразделений иностранных войск для участия в учениях в 2018 году. В частности, речь идет о проведении в этом году украино-американских учений Sea Breeze-2018 и Rapid Trident-2018. Рада приняла документ 18 января. Закон в вступает в силу со дня его опубликования.

Согласно документу, в рамках многонациональных учений предлагается разрешить допуск военных подразделений США, других государств-членов НАТО (до 3 тысяч военнослужащих с вооружением и военной техникой, до шести самолетов и вертолетов) сроком до 365 дней в январе-декабре 2018 года в рамках многонациональных учений по подготовке подразделений вооруженных сил Украины.

Предлагается также в рамках учений Rapid Trident-2018 разрешить допуск военных подразделений США, других государств-членов НАТО и государств-участников программы "Партнерство ради мира" (до 2 тысяч военнослужащих с вооружением и военной техникой, до 20 самолетов и вертолетов) сроком до 16 суток в июне-ноябре 2018 года. Согласно закону, в 2018 году планируется также провести многонациональные учения "Светлая лавина — 2018", многонациональные учения "Чистое небо — 2018" и украино-румынские учения "Ривериан — 2018".

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Согласно украинскому законодательству, на территории страны запрещается функционирование каких-либо военных формирований, не предусмотренных законом. Также в Украине не допускается размещение иностранных военных баз, поэтому иностранные войска каждый раз допускаются на территорию страны специальным законом по представлению президента.