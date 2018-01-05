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    В мире

    В Эстонии назвали учения "Запад-2017" подготовкой атаки на НАТО

    (обновлено: )11303
    Командующий Силами обороны Эстонии генерал Рихо Террас заявил в интервью немецкому изданию, что учения "Запад-2017" были "симуляцией масштабного военного нападения на НАТО".
    Российско-белорусские учения Запад-2017 в Ленинградской области
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 5 янв — РИА Новости Украина. Россия в ходе учений "Запад-2017" "оттачивала навыки для ведения полномасштабной войны против НАТО". Об этом заявил командующий Силами обороны Эстонии генерал Рихо Террас в интервью немецкому изданию Bild, которое было опубликовано в пятницу.

    В середине сентября прошлого года прошли совместные стратегические учения "Запад-2017" под руководством начальников генеральных штабов России и Белоруссии. Около 12,7 тысячи военнослужащих отрабатывали задачи на полигонах в Белоруссии, а также в Калининградской, Ленинградской и Псковской областях России.

    Учения Запад-2017
    Sergei GAPON / AFP
    EurasiaNet об учениях "Запад-2017": оправдались опасения?

    По мнению Терраса, учения носили не оборонительный, а наступательный характер и масштаб учений был больше официально заявленного.

    "Скажу прямо: учения "Запад-2017" были симуляцией масштабного военного нападения на НАТО. Они были направлены не только против стран Балтии, поскольку развернулись на всей арене военных действий, от дальнего севера до Черного моря. Масштабы и размах учений были намного больше, чем сообщалось официально", — заявил Террас.

    Ранее заместитель министра обороны РФ генерал-лейтенант Александр Фомин заявил, что учения имеют сугубо оборонительный характер, на них отрабатывается борьба с террористами, получающими поддержку из-за рубежа. Он также назвал не имеющими ничего общего с реальностью версии о том, что на учениях готовится "плацдарм для оккупации" стран Балтии.

    Начальник генштаба ВС — первый замминистра обороны Белоруссии Олег Белоконев заявлял, что ажиотаж, поднимаемый рядом иностранных государств в связи этими учениями, непонятен с учетом наращивания сил НАТО у границ Белоруссии и РФ.

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