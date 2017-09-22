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    "Запад-2017". Десантники РФ возвращаются в пункты постоянной дислокации

    (обновлено: )12321
    Началась переброска подразделений псковского десантно-штурмового, а также подразделений тульского и ивановского воздушно-десантных соединений ВДВ, которые принимали участие в учениях "Запад - 2017" в пункты постоянной дислокации.
    Учения Запад-2017
    Sergei GAPON / AFP

    КИЕВ, 22 сен — РИА Новости Украина. Псковские, тульские и ивановские десантники возвращаются в пункты постоянной дислокации после учений "Запад-2017", сообщает в пятницу департамент информации и массовых коммуникаций МО РФ.

    Учения Запад-2017
    REUTERS Vasily Fedosenko
    Задачи выполнены. Как прошли учения "Запад-2017"

    "Сегодня началась переброска подразделений псковского десантно-штурмового, а также подразделений тульского и ивановского воздушно-десантных соединений Воздушно-десантных войск (ВДВ), принимавших участие в совместных стратегических учениях "Запад — 2017" в пункты постоянной дислокации", — говорится в сообщении.

    Российский десант возвращается из Псковской, Ленинградской и Калининградской областей на самолетах военно-транспортной авиации, а боевая и специальная техника — воинскими эшелонами по железной дороге.

    Учения "Запад-2017" проходили на территории России и Белоруссии с 14 по 20 сентября. Общая численность личного состава, участвовавшего в учениях, составляла 12,7 тысячи военнослужащих. При этом на территории Белоруссии были задействованы 10,2 тысячи человек (от Белоруссии — около 7 тысяч, от РФ — около 3 тысяч); 370 единиц бронетанковой техники; до 150 единиц артиллерии и РСЗО; более 40 самолетов и вертолетов.

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