"Запад-2017". Десантники РФ возвращаются в пункты постоянной дислокации

Sergei GAPON / AFP

КИЕВ, 22 сен — РИА Новости Украина. Псковские, тульские и ивановские десантники возвращаются в пункты постоянной дислокации после учений "Запад-2017", сообщает в пятницу департамент информации и массовых коммуникаций МО РФ.

"Сегодня началась переброска подразделений псковского десантно-штурмового, а также подразделений тульского и ивановского воздушно-десантных соединений Воздушно-десантных войск (ВДВ), принимавших участие в совместных стратегических учениях "Запад — 2017" в пункты постоянной дислокации", — говорится в сообщении.

Российский десант возвращается из Псковской, Ленинградской и Калининградской областей на самолетах военно-транспортной авиации, а боевая и специальная техника — воинскими эшелонами по железной дороге.

Учения "Запад-2017" проходили на территории России и Белоруссии с 14 по 20 сентября. Общая численность личного состава, участвовавшего в учениях, составляла 12,7 тысячи военнослужащих. При этом на территории Белоруссии были задействованы 10,2 тысячи человек (от Белоруссии — около 7 тысяч, от РФ — около 3 тысяч); 370 единиц бронетанковой техники; до 150 единиц артиллерии и РСЗО; более 40 самолетов и вертолетов.